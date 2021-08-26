Benjamin Mendy, Manchester City'de kadro dışı: 4 tecavüz, 1 cinsel saldırı...

Gözaltına alınan Fransız futbolcu, Cuma günü hakim karşısına çıkacak.

Manchester City'nin sol beki Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçundan göz altına alınmasının ardından kulüp tarafından kadro dışı bırakıldı.

Fransız oyuncu, 2020 Ekim ve 2021 Ağustos tarihleri arasında 4 tecavüz ve 1 cinsel saldırı suçlamalarıyla yargılanıyor.

Manchester City ne söyledi?

Kulüpten yapılan açıklamada 27 yaşındaki oyuncunun kadro dışı bırakıldığı belirtildi:

"Polis tarafından yöneltilen suçlamaların ardından Benjamin Mendy soruşturma tamamlanana kadar kadro dışı bırakıldı."

Benjamin Mendy'nin suçu ne, Polis ne söyledi?

Polis tarafından yapılan açıklamalarda, Benjamin Mendy hakkında üç farklı kişiden şikayet geldiği belirtildi:

"27 yaşındaki Benjamin Mendy, dört tecavüz ve bir cinsel saldırı suçuyla suçlanıyor.

Suçlamalar, 16 yaşın üzerindeki üç şikayetçi, olayın Ekim 2020 ile Ağustos 2021 arasında gerçekleştiğini iddia ediyor.

"Mendy polis tarafından gözaltına alındı ​​ve 27 Ağustos Cuma günü Chester Sulh Ceza Mahkemesi'nde götürülecek."

Mendy'nin Manchester City'deki kariyeri

Mendy, Temmuz 2017'de yaklaşık 52 milyon sterlinlik bir ücret karşılığında Monaco'dan City'ye transfer olmuştu.

Sol bek, kulüpte geçirdiği süre boyunca sakatlıklarla boğuştu ve şu ana kadar dört sezonda toplam 75 maça çıktı.

2018 Dünya Kupası sahibi Fransa kadrosunun bir parçasıydı.

Bu sezon Leicester City'ye karşı Community Shield mücadelesinde ve Tottenham'a karşı Premier Lig açılış maçında rol almıştı.

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