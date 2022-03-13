Yeni Malatyaspor teknik direktörü Cihat Arslan'dan itiraf: "Başkan ikinci yarıya çıkmayın dedi"

Süper Lig'in 29. haftasında Altay ile deplasmanda karşılaşan Yeni Malatyaspor, Marco Paixao'nun 44. dakikada penaltıdan attığı golle sahadan 1-0 yenik ayrıldı.

20 puanla ligin son sırasında yer alan Yeni Malatyaspor'ın ligde kalma umutları bu sonuçla biraz daha zayıfladı.

Cihat Arslan ne söyledi?

Teknik direktör Cihat Arslan maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, başkan Adil Gevrek'le devre arasında yaptığı telefon görüşmesinden bahsetti.

"Kötü bir gol yedik çok hakim değilim meseleye, hakem hata yapmıştır bizim canımız yanmıştır. Başkanımız maçın ikinci yarısını oynamamamızı rica etti. Ben de kendisine, 'Emriniz başımız üstüne ama bu stada bu kadar insan geliyor. Ortada bir görsellik var. Futbola saygımız gereği maçın sahada bitmesi lazım, oynayalım' dedim. Sağ olsun beni kırmadı."

Gevrek'in takımı hakem kararlarına tepki olarak sahadan çekmek istediğini belirten Arslan, MHK'nın çok konuşulan hakem kararlarına dair ise şunları söyledi:

"Bizde bir türküdür gidiyor kurumları temizliyoruz. Kurumları yönetenleri mi elden geçirmek lazım bilmiyorum, kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bir şey yapılıyor, değişmiyorsa sistem sorgulanmalı. Öyle diyor Necip Fazıl, insan bu birinden nur akar, birinden kir. Her türlü insan var."

Arslan, ligde kalma mücadelesini sürdüreceklerinin altını çizdi.

"Başımızı öne eğecek durumda değiliz. Kaybettik ama kötü oynayarak kaybetmedik. Ayakta kalmaya gayret edeceğiz. Sadık ve özellikle Buğra'nın olmaması elimizi kolumuzu bağladı. Hamlede sıkıntılarımız oldu, maçı çevirebilirdik ancak fiziksel anlamda düştük. Psikolojik olarak takımı toparladık ama performans olarak hemen yükseltemiyorsunuz. Altay'ı da tebrik ediyorum."

MHK hangi kararı almıştı?

MHK'nın 12 Süper Lig hakemini görevden alma gerekçesi belli oldu

Merkez Hakem Kurulu beklenmedik bir hamleyle Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya'yı Süper Lig hakem listesinden çıkarmış, Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak göreve devam edeceği açıklanmıştı.

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