Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, derbide Galatasaray'a konuk olacak.

Öncesinde siyah beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Sezon sonundaki transfer planlaması ve Talisca gündemi ile ilgili Çebi, bütçelerine göre hareket edeceklerini belirtti.

"Bizim bütçemiz belli. Sevgili Ceyhun Kazancı Bey ile bütçelerimizi gözden geçiriyoruz. Taraftarı mutlu edebilecek her şeyi yapmaya hazırız.

Ancak getirdiğiniz oyuncunun maaşını ödeyemediğiniz zaman getirdiğiniz futbolcuya da zarar, kulübe de zarar, taraftara da eziyet etmiş olursunuz.

"Dolayısıyla Talisca eğer Beşiktaş'ın bütçesine uygun tarzda oynamak isterse ben de koşar gider onu sırtımda buraya getiririm. Ama olmayacak duaya bugünden amin demem. Ancak olması için de yolunda bulunurum. Olmadığı takdirde de kimsenin 'Neden olmadı?' demesini kabul etmiyorum.

Talisca'nın gelmesini isterim. Benim siyasi, mali, ticari politikalarımla olacaksa başım gözüm üstünde yeri var. Olmayacaksa Allah yolunu başka kulüplerde açık eylesin."

Talisca, Suudi Arabistan'dan ayrılacak mı?

Bir dönem Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Anderson Talisca, Guangzhou forması giydikten sonra 2021 yılında Al Nassr'a transfer olmuştu.

Ancak takım içinde yaşanan gerginliklerin de etkisiyle gazetici Jorge Nicola, yetenekli oyuncunun takımda mutsuz olduğunu ve ayrılmak istediğini ileri sürmüştü.

Ancak Goal'ün Suudi Arabistan edisyonundan Mosaab Salah, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

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