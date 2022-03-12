Manchester United'ın Fransız yıldızı Pogba: "Cristiano Ronaldo, tarihin en iyi forveti"

Portekizli yıldızın Manchester United'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği maçta hat-trick yapmasından sonra Paul Pogba, Manchester takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'yu "tarihin en iyi forveti" olarak nitelendirdi.

Pogba, Ronaldo'nun Hugo Lloris'i ceza sahası dışından bir vuruşla ve kafasıyla çeşitli şekillerde attığı gol karşısında şaşkına döndü.

Ronaldo'nun Manchester United'da mutsuz olduğu yönündeki haberler arasında Pogba, takım arkadaşının yeteneklerini selamlarken "asla bir sorun olmadığını" söyledi.

Ne söylendi?

Pogba BBC Sport'a verdiği demeçte, "Onları doğru zamanda incittik ve Ronaldo en iyi yaptığı şeyi yaptı.

"O hiçbir zaman sorun olmadı. Takımınızda tarihin en iyi forveti varsa sorun olamaz. Bugün onun ve tüm takımın performansı çok parlaktı."

Sky Sports'a şunları ekledi: "Cristiano'yu herkes biliyor - onun hakkında konuşmaya gerek yok. Her zaman yaptığı şey bu. Son maçta oynamadı ama geri döndü ve üç gol attı. Herkes mutlu.

"Bugün güzeldi. Taraftarlar bize itici güç oldu. Bence bugün takım olarak çok iyi bir performans sergiledik ve City maçına çok iyi bir tepki verdik.

“İnanmaya devam ettik. İkinci yarıda onlara biraz güven verdik, bu yüzden gol attılar. Ancak bir korner ile birlikte galibiyet golünü kaydettik.

"Buna ihtiyacımız vardı. İlk dördü istiyoruz ve onlar da ilk dördü zorlayan rakiplerdi. İyi bir galibiyet ve iyi bir performanstı.”

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Tottenham karşısında alınan 3-2'lik galibiyetle birlikte Manchester United'ın ilk dört umutları arttı.

Ronaldo'nun üç gol atması da üzerindeki baskıyı azaltacak ve soyunma odasındaki huzursuzluk söylentilerini en azından şimdilik ortadan kaldıracak.

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