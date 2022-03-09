Salı günü Türkiye Futbol Federasyonu'nun sitesinden yapılan açıklamayla içlerinde Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi önemli isimlerin de bulunduğu 12 hakemin bundan böyle Süper Lig'de düdük çalmayacağı duyuruldu.

Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Abdulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy ve Halis Özkahya; Süper Lig hakem listesinden çıkarılırken, Özgür Yankaya'nın sadece VAR hakemi olarak göreve devam edeceği belirtildi.

Sebep ne?

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile görüşen Milliyet Gazetesi yazarı Attila Gökçe, kaleme aldığı yazıda kararın gerekçelerini aktardı.

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile konuştum. Şok yaratan radikal kararı 'Performans, yıpranma ve gençleştirme' gerekçeleriyle aldıklarını söyledi. Bir anda işsiz kalanlar için de 'Sözleşmeleri bulunan hakemlere hak ettikleri tazminat da ödenecektir' dedi. Daha fazla konuşamadık. Onu zorlamadım."

"MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, 'Görevden ayrılan arkadaşlarımızı futbolun ve camianın dışında tutmayacağız. Onlarla diyalogumuz ve eğitim konusundaki işbirliğimiz devam edecek' diyor. Bu işbirliği nasıl olur, bilemem. O listedeki bir çok hakemin kırgın ve küskün olacaklarını düşünüyorum. Bu bir kopuştur."

Nihat Özdemir'den ilk yorum

NTV Spor'a konuşan TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK'ya destek vererek kararın kesin olduğunu belirtti.

"MHK’den hakemlerle ilgili bir karar geldi. Ben de federasyon başkanı olarak konuyu yönetim kurulumuza taşıdım. Gelen tepkilerle ilgili bir yorumum olmaz. Kararımız kesindir."

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, dün hakemlerle ilgili alınan kararların ardından sorulara cevap vermek için önümüzdeki günlerde basın toplantısı düzenleyecek.

Başakşehir'den tepki

Kulüpler Birliği, hakem kadrolarında yapılan değişikliklerin bilgileri dışında gerçekleştiğini duyurdu. Başakşehir kulübü ise hakemlerin görevden alınmasını eleştiren bir açıklama yaptı.

"Türkiye Futbol Federasyonuna bağlı Merkez Hakem Kurulunun dün hakemlerle ilgili almış olduğu kararı şaşkınlıkla takip ettik. Süper Lig'de sezonun bitimine kısa bir süre kala böylesine geniş çaplı bir operasyonun yapılmasını anlamsız buluyoruz. Türk futbolunun dünyada medarıiftihar olan, ülkemizi en üst düzey organizasyonlarda temsil etmiş hakemlerimizi itibarsızlaştırarak onlara gösterilen bu 'kırmızı kart' vefa, itibar, emek gibi yüce kavramları yerle bir etmiştir."

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