Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'dan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a teşekkür

Geriye düştüğü Göztepe karşılaşmasından zaferle ayrılan Trabzonspor, Süper Lig'de yoluna hız kesmeden devam ediyor.

Bordo-mavili ekip, 29. haftada İzmir ekibi karşısında 4-2 galip geldi ve ligde 13 maçtır kaybetmiyor. Abdullah Avcı'nın öğrencileri son mağlubiyetini 16. haftada Antalyaspor deplasmanında aldı.

Karşılaşmanın ardından Abdullah Avcı hem maçı değerlendirdi hem de Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un hafta içi açıklamalarına değindi.

Ali Koç ne söyledi?

"Trabzonspor, ligde açık ara en iyi futbolu oynuyor. Kimsenin çıkıp da 'Hakemler sayesinde puanları alıyorlar' demesini kabul etmem.

"Bize göre hakem konusunda daha şanslılar tabii ama çok iyi bir kadro kurdular ve puan farkı tesadüf değil. Trabzonspor, daha iyi top oynuyor diyorum.

"Nesi çelişkili? Doğruya doğru, iyiye iyi demem lazım. Bu noktaya kadar gelenleri konuşuruz sonra."

Abdullah Avcı ne söyledi?

"Fenerbahçe Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç'a samimi duyguları için teşekkür ederim.

"Oyuna ve emeğe gösterdiği saygı için teşekkür ediyorum. Bütün spor adamlarının bu şekilde yaklaşması tüm arzu ve isteğimiz"

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