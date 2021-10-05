Xavi'nin hayallerini Laporta bitirdi

Teknik direktör bilmecesi henüz çözüme kavuşmayan Barcelona'da hareketli saatler yaşanıyor.

Hem La Liga'ya hem de Şampiyonlar Ligi'ne kötü bir başlangıç yapan ve teknik direktör Ronald Koeman ile yolları ayırmaya hazırlanan Barcelona'da yeni teknik direktörün kim olacağı sorusu gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İspanyol basınından gazeteci Sique Rodriguez'in iddiasına göre ise Barça'nın iki adayı bulunuyor.

Cadena SER'de görev yapan Rodriguez'in iddiasına göre Barcelona Başkanı Joan Laporta gazetecilerle yaptığı görüşmede Thomas Tuchel ve Julian Nagelsmann'ı takdir ettiğini ifade ederken, Belçika Teknik Direktörü Roberto Martinez ile River Plate'in yaz aylarında adı Fenerbahçe ile de anılan teknik direktörü Marcelo Gallardo'yu da beğendiğini gizlemedi.

Xavi kapalı kutu

Birçok kesmin Barcleona'nın başında görmek istediği Xavi'nin ise bu isimler kadar deneyimli olmadığını belirten Laporta, Al Sadd takımını çalıştıran Xavi'nin Katar futbolunun seviyesinden ötürü kapalı bir kutu düşünüyor.

Barcelona'nın efsane isminin Katalan ekibine öncelikle B Takım teknik direktörü olarak dönmesi gerektiğine inanan Laporta, Xavi'yi bugün itibarıyla adaylardan biri olarak görmüyor.

Belçika Milli Takımı'nın İspanyol teknik direktörü Roberto Martinez geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Barcelona ile herhangi bir görüşme gerçekleştirmediğini söylemişti. Belçika ile olan sözleşmesini tamamlamak istediğini belirten Martinez, buna karşılık hayatın neler getireceğini kestirmenin zor olduğunu belirtmiş ve Katalan ekibine yeşil ışık yakmıştı.

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