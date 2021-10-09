Xavi'den ilk Barcelona açıklaması geldi

Katalan ekibine teknik direktör olarak döneceği öne sürülen Xavi, söylentilere yeşil ışık yaktı.

Sezona çok kötü bir başlangıç yapan ve Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı iki karşılaşmayı da gol atamadan kaybeden Barcelona'da teknik direktörlük koltuğunun önemli adaylarından biri olan Xavi, geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İspanya Milli Takımı'nın son durumunu da masaya yatıran Xavi, tekliflere açık olduğunu söyledi.

Xavi ne söyledi?

İspanya Milli Takımı'nın Fransa ile oynayacağı 90 dakika öncesinde karşılaşmayı değerlendiren Xavi, Fransa'nın galibiyete bir adım daha yakın olduğunu belirtti:

"Milli takımın oyun tarzı tamamen kafamdaki stile uygun. Bu bizim tarzımız. Uzun yıllar boyunca bu oyunun üzerinde çalıştık. Topa hakimiz ve hücum ediyoruz. Luis Enrique harika bir koç ve İspanya da çok iyi bir jenerasyon yakaladı.

"Kadroda bulunan gençlere her zaman güvendiği için Luis Enrique'nin takdiri hak ettiğini düşünüyorum ama maç öncesinde Fransa'yı biraz daha favori gördüğümü söylemeliyim."

Barcelona'ya yeşil ışık

Barcelona iddialarını da değerlendiren Xavi, "Geleceğin beni nereye götüreceğini şimdiden kestirmek kolay değil. Her olasılığa açığım ve neler olacağını göreceğiz" dedi.

Barcelona Başkanı Joan Laporta'nın Xavi'yi Katar'da çalışmasından ötürü kapalı bir kutu olarak gördüğü ve yeterince deneyimli bulmadığı iddiaları geçtiğimiz günlerde İspanyol basınında sıklıkla yer bulmuştu. Xavi'nin B takımın başına geçmesini isteyen Laporta'nın bir numaralı teknik direktör adayı ise Belçika'yı çalıştıran Roberto Martinez gibi görünüyor.

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