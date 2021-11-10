Xavi Simons PSG'den transfer olmayı düşünüyor

Barcelona altyapısında parlayan ve La Masia'dan ayrılarak, PSG'ye transferi büyük ses getiren Xavi Simons, Fransız ekibiyle de yol ayrımına geldi.

PSG formasıyla Ligue 1'de şu ana kadar sadece iki dakika süre alabilen Simons, PSG'ye transfer olurken sahip olduğu oynama beklentisinin karşılık bulmaması nedeniyle ayrılığı düşünüyor.

İspanyol basınından AS'ta yer alan habere göre PSG ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Simons, bir süredir yeni sözleşme için masaya oturmuyor.

Kylian Mbappe'nin yeni sözleşme görüşmelerine odaklanan PSG cephesi ise Simons'u takımda tutmak istese de genç yıldız adayının takımdan ayrılmasından oldukça endişe duyuyor.

Oynama garantisi istiyor

Habere göre Hollandalı oyuncu A takım kadrosunda süre alacağının garantisini almadan kulüple yeni bir sözleşme imzalamayacak.

PSG yönetimi Messi ve Neymar ile birlikte oynama sözü vermediği takdirde bedelsiz olarak ayrılmayı planlayan Simons, 1 Ocak'tan itibaren istediği herhangi bir takıma imza atma şansına sahip olacak.

UEFA Gençlik Ligi'nde şans bulduğu dört maçta iki gol ve dört asistle oynayan Simons buradaki performansıyla alkış alsa da teknik direktör Mauricio Pochettino tarafından A takım kadrosunda değerlendirilmedi.

PSG'nin altyapı antrenörü Zoumana Camara genç oyuncuyu, Pes etmeyen ve sürekli çalışan biri olarak nitelendirmişti.

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