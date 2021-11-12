Xavi, Daniel Alves'in Barcelona'ya transferine onay verdi

Teknik direktörlük koltuğuna kulübün efsane isimlerinden Xavi'nin oturmasının ardından transfer çalışmalarına hız veren Barcelona'ya geri dönmesi söz konusu olan Dani Alves, Katalan ekibine her geçen gün biraz daha yaklaşıyor. İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre Brezilyalı oyuncu eski takımına bedelsiz olarak katılmaya oldukça yakın.

Dani Alves ne söyledi?

Sport'a konuşan deneyimli sağ bek oyuncusu Barcelona'nın kendisine ihtiyaç duyması halinde geri dönmekten mutluluk duyacağını söyledi:

"Barcelona'dan ayrılırken kulübün bana nerede ve ne zaman ihtiyacı olursa olsun geri döneceğimi söylemiştim. Kulübe olan sevgi ve saygım çok fazla. Bana ihtiyaç duyuyorlarsa tabii ki geri dönebilirim"

Xavi onay verdi

Öte yandan habere göre Barcelona yönetiminden bazı isimler Alves'in yaşının 38'e gelmesi nedeniyle bu transfere oldukça mesafeli yaklaşırken, Xavi'nin eski takım arkadaşını yeniden kadroda görmek istemesi soru işaretlerini giderdi.

Alves'in büyük bir sürpriz olmaması halinde ara transfer döneminde yeniden Barcelona forması giymesi bekleniyor.

Sao Paulo'dan ayrıldıktan sonra boşta olan Brezilyalı oyuncunun transfer duyurusu ise beklenenden daha erken olacak. Barcelona yönetimi efsane oyuncunun transferini milli maç arasının ardından oynanacak Espanyol derbisiyle birlikte duyurabilir.

Son dönemde Barcelona'ya oldukça yakın olan Alves, geçtiğimiz günlerde takımın Dinamo Kiev ile oynadığı Şampiyonlar Ligi maçını Camp Nou'da izlemişti.

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