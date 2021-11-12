Fenerbahçe, Francesco Farioli için teklif yaptı mı?

Süleyman Hurma'nın Francesco Farioli ile uzun süreli planları var.

Yeni sezona Vitor Pereira önderliğinde giren Fenerbahçe'de alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör değişikliği gündeme geldi.

Sarı-lacivertli kulübün Fatih Karagümrük'ün hocası Francesco Farioli ile temasta olduğu iddia edilirken Ali Koç, Pereira'nın arkasında durdu ve böyle bir gündemleri olmadığı söyledi.

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ne söyledi?

Spor Arena'ya konuşan Süleyman Hurma da Ali Koç'un açıklamalarını destekledi ve İtalyan teknik adam için kendilerine bir teklif yapılmadığını söyledi:

"Hocamız Francesco Farioli ile alakalı bir transfer bilgisi bana henüz ulaşmadı. Benim hocamızla çok ciddi, uzun vadeli planlarım var.

Farioli'nin çok büyük başarılar elde edeceğini, dünya çapında bir hoca olacağını biliyorum. Yolu ve gidişatı çok iyi, çok iyi takımlarda olacağı aşikar.

Onunla senelerce çalışmayı çok isteriz ama hoca kendisini başka bir yere hazır görüyorsa, onu burada tutmanın bana vereceği zararı daha önce yaşadım.

Oyuncumuz Bertolacci'yi de yurt içi va dışından gelip izlediklerini biliyorum. Zamanı gelince her şey netleşir."

Ali Koç ne söylemişti?

FB TV'de yaptığı katıldığı programda teknik direktör Vitor Pereira ile yola devam edeceklerini belirten Ali Koç şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bir önceki milli maç arasına lider girmiştik ve hem takımımız hem de teknik direktörümüz övülüyordu. Sonraki süreçte kaybedilen puanlar camiamızda endişeye neden oldu. İyi bir kamp dönemi geçirdik ve sezona da oldukça iyi başladık.

"Bana göre kurabileceğimiz en iyi kadroyu kurduk. Bize göre sahip olduğumuz kadro bu ligin en iyi kadrosu. Henüz sezonun çok başındayız ve kaybedilmiş hiçbir şey yok. Taraftarlarımız umudunu korusun ve Fenerbahçe'nin birçok şampiyonluğu çok zor şartlarda, taraftar desteğiyle kazandığını unutmasın.

"Vitor Pereira hedef tahtasında. Hocamız buraya para için değil yarım kalan hikayesini tamamlamak için geldi. Galatasaray maçının skoru hocamızın geleceğiyle ilgili düşüncelerimizi değiştirmeyecek ama maçı kazanacağımızı düşünüyorum.

"Hocamıza da takımımız da güveniyoruz. Zor bir oyun sistemimiz var. Herkesin makine giib çalışması gerekiyor. Gazetelerde yazılanlar doğru değil. Hocamızın iletişim problemlerini çözeceğinden şüphemiz yok. 10 puanlık fark çok gibi görünse de bu farkın sadece bir takımla olduğunu da unutmamak gerekiyor."

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