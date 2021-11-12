UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı itirazını neden reddetti?

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı planları beklediği gibi gerçekleşmedi.

Sarı-kırmızılılar kural hatası yapıldığı gerekçesiyle UEFA'ya başvurarak karşılaşmanın yeniden oynanmasını veya hükmen galip sayılmayı talep etmişti.

Ancak UEFA, Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova maçı için yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

UEFA ne söyledi?

UEFA, sarı-kırmızılılar'ın itirazını belirlenen başvuru süresi içinde yapılmadığı gerekçesiyle reddetti.

"Galatasaray A.Ş.'nin, UEFA Avrupa Ligi'nde 4 Kasım 2021 tarihinde oynanan ve 1-1'lik eşitlikle sonuçlanan Galatasaray - FC Lokomotiv Moskova maçındaki şikayeti üzerine UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu şu kararı almıştır: Galatasaray A.Ş.'nin yaptığı itiraz reddedildi."

Maçta ne yaşanmıştı?

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu dördüncü hafta mücadelesinde Lokomotiv Moskova'yı sahasında ağırladı ve karşılaşma 1-1 berabere sonuçlandı.

Hakem Sandro Scharer, 90+2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'na orta alanda faul yapan Dmitri Zhivoglyadov'a sarı kartını çıkarttı.

İsviçreli hakem, 90+3'te yaşanan bir pozisyonun ardından Zhivoglyadov'a bir kez daha sarı kart gösterdi ancak ikinci sarı kartı göstermesine rağmen kırmızıyı çıkarmadı ve Rus futbolcu oyundan atılmadı.

UEFA'nın hakem raporunda ne yazıyor?

Söz konusu mücadelenin UEFA'nın resmî sitesinde yer alan raporu incelendiğinde, Zhivoglyadov'un 90+2'de gördüğü ilk sarı kart yazmıyor.

Rus oyuncunun 90+2'de gördüğü ilk sarı kart ise UEFA'nın maç raporunda yer alabiliyor.

Şayet UEFA, konuyla ilgili bir inceleme başlatırsa hakem raporunu inceleyebilir. Uygun gördüğü takdirde de maçın yeniden oynanmasını isteyebilir.

Bundan sonra ne olacak?

UEFA'nın kararının ardından Galatasaray - Lokomotiv Moskova maçının sonucu 1-1 olarak tayin edilmiş oldu.

E Grubu'nda topladığı 8 puanla birinci sırada yer alan Galatasaray'ı ikinci sırada 5 puan ile Lazio takip ediyor.

Sarı-kırmızılılar, 25 Kasım'da Marsilya'yı konuk edecek ve 9 Aralık'ta Lazio deplasmanına gidecek.

Galatasaray ne söylemişti?

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada maçın hükmen galip sayılması veya yeniden oynanması için başvuru yapıldığı bildirildi:

"Lokomotiv Moskova maçındaki kural hatası nedeniyle tarafımızdan, hükmen galibiyet, bu talebimiz kabul görmezse maçın tekrar oynanması talebi ile UEFA nezdinde gerekli hukuki başvuru yapılmıştır."

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