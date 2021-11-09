Xavi Barcelona'dan gidecekler listesini belirledi

Ronald Koeman ile yollarını ayıran Barcelona'nın yeni teknik direktörü Xavi, takımdan ayrılmasını istediği isimleri netleştirdi.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre genç teknik direktör kaleci Neto, Samuel Umtiti, Philippe Coutinho, Luuk De Jong, Martin Braithwaite ve Clément Lenglet ile yolların ayrılmasını istedi.

Sport'ta yer alan habere göre bu oyunculardan katkı alamayacağını düşünen Xavi, yapılacak takviyelere kaynak oluşturma düşüncesinin de etkisiyle bu isimlerin satış listesine konuşmasını istedi.

Barcelona tarihinin en pahalı transferlerinden biri olan Coutinho'nun bu gelişme üzerine yeniden Premier Lig'e dönmesi bekleniyor.

Sterling iddiası

Öte yandan bir yandan transfer çalışmaları da süren Barcelona'da takımı güçlendirmek için bir kenar oyuncusu talebinde bulunan Xavi'nin eski teknik direktörü Pep Guardiola'nın çalıştırdığı Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling'i istediği öne sürülmüştü.

Katalan ekibi Sterling'e yaz transfer döneminde de ilgi göstermişti.

Devre arasında önemli bir transfer operasyonuna hazırlanan Barcelona'da yapılacak takviyeler de büyük olasılıkla gidecek oyunculara göre şekillenecek.

Ligde lider Real Sociedad'ın 11 puan gerisinde yer alan Barcelona, Xavi yönetimindeki ilk maçına milli maç arasının ardından 20 Kasım'da Espanyol karşısında çıkacak.

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