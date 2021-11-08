Çağdaş Atan, Atalanta’yla antrenmana çıkacak

Farklı kulüplerde uzun süre Sergen Yalçın’ın yardımcılığını yaptıktan sonra ilk teknik direktörlük deneyimini Alanyaspor ile yaşayan Çağdan Atan, oynattığı futbolla dikkatleri üzerine çekmişti.

Bu sezon ilk üç haftanın ardından Alanyaspor’daki görevinden ayrılan 41 yaşındaki çalıştırıcı, Socrates Dergisi’ne verdiği röportajda yenilikçi futbol anlayışını anlatırken, gelecek planlarına dair bir müjdeyi de paylaştı.

Ne söyledi?

Rakiplerin geriye yaslanıp pas oyunundan vazgeçmesini saygı duyulacak bir tercih olarak gördüğünü belirten Atan, bu problemi ortadan kaldıracak çözümler üretmeye çalıştığını vurguladı.

“Biz oyunumuzla sahaya bir tez sürüyoruz. Rakiplerin de antitez olarak derinde bekleyip hata yapmamak uğruna pas oyunundan vazgeçmelerini saygıyla karşılıyorum. Sıradaki işimiz, bu oyuna karşı yaratılan problemleri çözmek.”

“Fakat benim inandığım futbolda büyük hedefleri olan kulüplerin problem yaratmaktan ziyade, problem çözmeleri gerekir. Her oyuna saygım var ama benim inandığım oyun da bu. Ve ben, bunun peşinden gideceğim.”

İtalya yolcusu

Çağdaş Atan, benzer bir felsefeyle Atalanta’yı büyük bir başarıya taşıyan Gian Piero Gasperini’nin antrenmanlarını yerinde izlemek için İtalya’ya gideceğini açıkladı.

“Hatta bu doğrultuda ay sonunda, bir sorun çıkmazsa, fikirlerine ve metotlarına çok inandığım Gian Piero Gasperini ile İtalya'da buluşacak ve Atalanta kulübünün antrenmanlarını yerinde takip edeceğim.”