Hakan Çalhanoğlu’ndan Milanlıları kızdıracak paylaşım

Serie A’da Inter’in Milan ile 1-1 berabere kaldığı maçta penaltıdan takımını öne geçiren Hakan Çalhanoğlu, gol sevinciyle tartışma konusu olmuştu.

Neler yaşandı?

Golün ardından Milan’ın ateşli desteğiyle tanınan ‘Curva Sud’ tribününe yönelen Çalhanoğlu, ellerini kulaklarına götürerek yaptığı hareketle ev sahibi takım taraftarlarını sinirlendirdi.

Milan’da yedekler arasında yer alan Alessandro Florenzi, bu olayın ardından saha içine kadar girerek Hakan’ın üzerine yürümek istedi.

Florenzi ile Hakan, Milan’da birlikte top koşturmadı. Hakan bu yaz Milan’dan Inter’e transfer olurken, Florenzi de aynı transfer döneminde Roma’dan Milan’a gelmişti.

90 dakika sahada kalan Hakan, mücadele boyunca Milan tribünlerinin ıslık ve yuhalamalarıyla karşılaştı.

Saygısızlık olarak yorumlandı

Hakan’ın gol sevinci İtalya’da gündemin önemli maddeleri arasına girdi. Juventus’un eski futbolcusu Alessio Tacchinardi, milli oyuncunun hareketini ‘saygısızlık’ olarak niteledi.

Ancak Hakan gol sevincindeki hareketiyle yetinmeyip, Instagram hesabından bir paylaşım yaparak tartışmayı yeniden alevlendirdi.

Penaltı golüne ve sonrasındaki sevince ait görüntüleri içeren bir video paylaşan Hakan, altına ise, “Ben Hakan’ım, ben Inter’im” mesajını ekledi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, Inter ağlarını havalandırarak Milan formasıyla ikinci golünü kaydetti. Ligin ilk haftasında Genoa kalesine şık bir gol gönderen Hakan, o maçtan bu yana suskundu. Hakan’ın Serie A’da çıktığı 10 maçta üç de asisti bulunuyor.