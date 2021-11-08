Xavi yıldızına sahip çıktı: Dünyanın en iyisi olabilir

2017’de 135 milyon euro karşılığında Dortmund’dan Barcelona’ya transfer olan Dembele, aradan geçen dört yılda beklentilerin gerisinde kaldı.

Fransız yıldızın istenen seviyeye ulaşamamasında geçirdiği sakatlıkların rolü çok büyük. Barcelona’ya geldiğinden bu yana tam 13 kez sakatlanan Dembele, 98 maç kaçırdı ve sadece 119 maçta forma giyebildi.

Xavi ne söyledi?

Barcelona’da koltuğu Koeman’dan devralan Xavi, sakatlıkların yarattığı endişeye aldırmıyor. Basın toplantısında konuşan çiçeği burnunda teknik adam, Dembele’nin dünya çapında bir oyuncuya dönüşeceğine olan inancını şu sözlerle ifade etti.

“Dembele kendi pozisyonunda dünyanın en iyi oyuncusu olabilir. Dünya çapında bir oyuncu olmayı hakediyor.”

“Kazanma alışkanlığı ve istikrar çok önemli. Bu konularda ona yardımcı olmalıyız.”

Yeni sözleşme çok yakın

Barcelona kısa süre önce Dembele’nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçmişti. 24 yaşındaki oyuncu da İngiltere’den gelen tekliflere rağmen İspanya’da kalmaya sıcak bakıyor.

Barça’nın sakatlık sürecindeki desteğinden ötürü kendini kulübe karşı borçlu hisseden Dembele, kulüpte kalmak için aldığı garanti ücrette indirime gitmeyi kabul etti.

Euro 2020’de Fransa kadrosunda yer alan Dembele, turnuva sırasında dizinden geçirdiği sakatlık nedeniyle sezon açılışını kaçırmış ve ancak geçen hafta sahalara dönebilmişti.

Ancak Dinamo Kiev maçında 20 dakika oyunda kaldıktan sonra sakatlığı nükseden Dembele’nin üç hafta daha formasından uzak kalması bekleniyor.