Willian Jose Beşiktaş'a transfer olmak üzere!

Golcü arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Brezilyalı yıldızla büyük oranda anlaşmaya vardı.

Gelecek sezon hem şampiyonluk unvanını korumak hem de Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlara imza atmak isteyen Beşiktaş'ta santrfor arayışları sona aşamaya gelirken, İspanyol basınından sürpriz bir iddia gündeme geldi.

AS'ta yer alan habere göre Real Sociedad'ın Brezilyalı golcüsü Willian Jose, siyah-beyazlı formayı giymek üzere.

Geçen sezon Sociedad tarafından Premier Lig takımlarından Wolverhampton'a kiralanan ve burada oynadığı 17 karşılaşmada bir gol atan Jose, önceki yıllardaki La Liga performansıyla oldukça istikrarlı bir golcü profili çiziyordu. 29 yaşındaki oyuncu Sociedad formasıyla dört sezon üst üste çift haneli gol sayılarına ulaşmıştı.

Gollere devam ediyor

Avrupa'ya ilk olarak 2013-2014 sezonunda İspanyol devi Real Madrid'in formasıyla adım atan Jose'nin takımının hazırlık kampında oynadığı iki maçta iki gol atmasına vurgu yapan AS, "Willian Jose Real Sociedad'dan ayrılıp, Beşiktaş'a gitmek üzere ama bu arada Sociedad için goller atmaya devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon yaşadığı şampiyonlukta büyük bir rol oynayan Vincent Aboubakar'ın yeni sözleşme imzalamayı kabul etmeyerek, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr ile anlaşmaya varması, Beşiktaş'ı bir hayli yoğun geçmesi beklenen önümüzdeki sezon öncesinde santrfor arayışlarına itmişti.

Willian Jose'nin yanı sıra Luuk de Jong ile de ilgilenen Sergen Yalçın'ın takımı, bu bölgeyi milli oyuncu Kenan Karaman ile de güçlendirmişti.

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