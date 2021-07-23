PSG’nin yeni transferi Wijnaldum, yeni sezonda Kylian Mbappe ile birlikte forma giymek istiyor.

İlk Şampiyonlar Ligi zaferine uzanmak isteyen Paris Saint - Germain, yaz transfer döneminde kadrosuna Achraf Hakimi, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos ve Georginio Wijnaldum gibi isimleri kadrosuna kattı.

Neymar ile yeni sözleşme imzalayan PSG’de sözleşmesinin bitmesine bir yıl kalan Kylian Mbappe’nin geleceği ise belirsizliğini koruyor.

Genç yıldızın büyük bir bedel karşılığı transfer olabileceği gündemdeyken yeni transferlerden Wijnaldum ise Mbappe ile aynı takımda forma giymek istediğini dile getirdi.

Neler söylendi?

Liverpool’la olan sözleşmesi sona erdikten sonra PSG ile sözleşme imzalayan Wijnaldum, RMC Sport’a konuştu ve Mbappe’nin geleceğine dair düşüncelerini dile getirdi:

“Başta ben olmak üzere herkes Mbappe’nin takımda kalmasını istiyor çünkü benim PSG’ye gelme sebeplerimden biri onun gibi oyuncularla aynı takımda oynayabilecek olmamdı. Bu yüzden Neymar sözleşmesini uzatınca da çok mutlu olmuştum.”

Sözleşmesi sona erdikten sonra Liverpool’dan yeni bir teklif alan ve adı Barcelona ile de anılan Wijnaldum, Mbappe ile aynı yoldan geçtiğinin de altını çizdi:

“Aynı durumu ben de yaşadım ve böyle anlarda çoğu zaman duygularınıza göre hareket edersiniz.”

“Umarım onun kalbi de ona PSG’de kalması gerektiğini söyler çünkü kulüp, bu takımı dünyanın en iyisi yapabilmek için elinden geleni yapıyor.”

Mbappe, PSG’den ayrılacak mı?

2017 yazında rekor Monaco’dan transfer edilen Mbappe, o günden bu yana Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadı ve Şampiyonlar Ligi finalinde boy gösterdi. Dolayısıyla PSG, oyuncunun transferine ancak astronomik bir teklif gelmesi durumunda izin vermeyi düşünüyor.

Ancak yeni sözleşme görüşmelerinin çıkmaza girmesiyle birlikte oyuncuyu önümüzdeki sezon bedelsiz olarak kaybetmek istemeyen Fransız devi, bu transfer döneminde gelecek teklifleri değerlendirebilir.

Geride bıraktığımız sezonda hem Ligue 1’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde bekleneni veremeyen PSG’de yoluna devam etmektense yeni bir maceraya yelken açmaya sıcak bakıyor. Genç yıldızla Real Madrid’in adı ciddi bir şekilde anılıyor.

Wijnaldum’dan Pogba sözleri

Hollandalı oyuncu, adı PSG ile anılan Paul Pogba ile aynı takımda oynamak istediğini de dile getirdi:

“Pogba’nın takımımıza katılmasını çok isterim. O fantastik bir oyuncu.”

“Başka takımlardan oyunculara da sorsanız herkes Pogba’yı takımında görmek istediğini söyler çünkü o gerçekten çok yetenekli ve sıradışı bir oyuncu.”

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