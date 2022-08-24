Brezilyalı oyuncu, nihayet çok istediği Premier Lig'de forma giyebilecek.

David Moyes, Lyon orta sahası Paqueta için teklifte bulunduklarını doğrularken GOAL, oyuncunun yaklaşık 33.8 milyon Sterlin (39.7 milyon Dolar) değerinde olduğunu biliyor.

Ne söylendi?

West Ham Menajeri Moyes, çarşamba günü gazetecilere verdiği demeçte Brezilyalı oyuncu hakkında şu şekilde konuştu:

"Onun için teklif verdik. 10 numara, 8 numara ya da sahte dokuz olarak oynayabilir.

"Kalitesinin gerçekten iyi olduğunu düşünüyorum.

"Bu her zaman işe yarayacağını garanti etmez, ama umarım takıma yardımcı olur."

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Paqueta, bu yaz Fransa'dan ayrılmak istediğini ifade etti, ancak Lyon'un oyuncu için 50 milyon Sterlin (58,9 milyon Dolar) istediği aktarılmıştı.

Arsenal ve Newcastle daha önce Brezilyalı oyuncuyu takip eti, ancak ikisi de bu yazın başlarında bir anlaşma sağlayamadı.

Özellikle, Topçular'ın menajeri Mikel Arteta Brezilyalı oyuncu için yanıp tutuşuyordu.

Çünkü, İspanyol hoca onun çok yönlü olmasından faydalanıp en iyi katkıyı alabileceğini umuyordu.

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Getty Images

Getty

Brezilyalı oyuncu, bu transferin en kısa sürede tamamlanmasını istediğini yönetime bildirdi ve uçuş hazırlıklarına başladı.

Premier Lig'de oynamayı dört gözle bekleyen Paqueta, orta sahadaki liderlik özelliğiyle başarılı olacağına inanıyor.

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