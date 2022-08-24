Hollandalı menajer, takımın kimyasını çözmeye çalışırken yeni ve alternatif yollar buluyor.

Ten Hag, United'ın rakiplerinin pazartesi gecesi Liverpool'a karşı gösterdikleri etkileyici performanstan sonra bu sezon kendilerini tutmakta zorlanacağını tahmin ediyor.

Hollandalı menajer, özellikle yıldız oyuncuları Sancho ve Rashford'un rakiplerine gözdağı vereceğinden emin...

Ten Hag, bu ikili üzerine yoğunlaşacak ve rakiplerinin zayıf noktalarını bulup en doğru anı kollayacak.

Böylece, Rashford ve Sancho kombinasyonu Kırmızı Şeytanlar için gerçek bir güç olacak ve rakip takımlara korku verecek.

Ancak bu kombinasyona, şimdilik Ronaldo'nun dahil olmaması Manchester'da işleri karıştırabilir ve Portekizli süperstarın dışarda kalmasına neden olabilir.

Ne söylendi?

Hollandalı manajer, MUTV'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Oyuncularımın, gerçekten bir tehdit olabileceklerine, her rakibe karşı gerçekten bir silah olabileceklerine inanıyorum.

"Özellikle Rashford ve Sancho kombinasyonu gerçekten çok etkileyici.

"Odaklanmaları ve enerjileri yanlarında olduğu sürece onları durdurmak çok zor.

"Bu yüzden takımın onları doğru duruma getirmesi gerekiyor.

"Ve ayrıca kendileri hakkında, doğru yaklaşımla, oyuna ve mücadeleye, savunmaya, baskıya doğru odaklandıklarında çok daha etkili bir performansa ulaşacaklar.

"Ama aynı zamanda driplingler, kombinasyonlar ve geriden koşmalar da bizim için inanılmaz derece faydalı aksiyonlar olacak."

Büyük resim

Liverpool'a karşı aldıkları sürpriz zafer sayesinde United'ın sezonu açıldı.

Ancak Ten Hag, oyuncularının bu başarının üzerine koymalarını istiyor ve "Kendinizi incitmeniz ve sonunda en iyi seviyeye gelebilmek için acı çekmeniz gerektiğini kabul etmeniz gerekiyor" diyerek öğütte bulunmayı ihmal etmiyor.

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Rashford, 22 Ocak'tan bu yana Old Trafford'da ilk golünü kaydetti ve takımını galibiyete götürdü.

United için sırada ne var?

Ten Hag'ın takımı, Southampton'ı yenebilmek için St Mary's'e bir yolculuk yapacak. Bu seyahati; 1 Eylül'de Leicester'a karşı başka bir deplasman maçı izleyecek.

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