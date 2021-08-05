Wesley Sneijder: Orada en iyi arkadaşım votkaydı!

Galatasaray'ın eski yıldızı Hollanda'da yayımlanacak otobiyografisinde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hollanda futbolunun bir dönem Galatasaray forması da giyen efsane ismi Wesley Sneijder, cuma günü ülkesinde yayımlanacak olan otobiyografisinde Real Madrid'de oynadığı dönemde yeterince profesyonel davranmadığı itirafında bulundu.

Sneijder Madrid'de gece hayatının kendisini etkilediği ve alkol problemi yaşadığını söyledi.

Sneijder ne söyledi?

Real Madrid'e oldukça genç bir yaşta transfer olduğunu belirten Sneijder, ilgi odağı olmayı sevdiğini söyledi:

"Oldukça gençtim ve ilgi odağı, başarılı bir figür olmayı seviyordum. Uyuşturucu kullanmadım ancak Madrid'deki kariyerim boyunca alkol hep vardı. Bir yıldız gibi yaşamaya alışmıştım. Real Madrid'de oynuyordum ve sokağa indiğım anda binlerce euro harcıyordum.

"Kendimi hiçbir şeyden mahrum bıraktığımı söyleyemem. Oldukça iyi oynadım ancak daha iyisini yapabileceğimi söylediler. Real Madrid'de oynadığım dönemde votka şişesinin en iyi arkadaşım olduğunu fark edemedim.

"Hiçbir şey olmamış gibi devam etmeye çalıştığımda gitgide daha kötü bir hal aldı. Yeterince konsantre olamıyordum ve her şeyin yolunda olduğunu söyleyerek kendime yalan söylüyordum. Fiziksel olarak çok kötü durumdaydım ve daha az koşmaya başlamıştım ama bu durumu tekniğimle gizlemeye çalışarak kimsenin fark etmeyeceğini düşündüm."

Inter'de Şampiyonlar Ligi'ni kazandı

İki sezon formasını giydiği Real Madrid'de bir La Liga şampiyonluğu yaşayan Snejder, 2009-2010 sezonu başında Inter'e transfer olmuş ve İtalya'daki ilk sezonunda Şampiyonlar Ligi zaferi yaşamıştı.

Inter'de gözden düştükten sonra 2012-2013 sezonunun devre arasında Galatasaray'a katılan efsane futbolcu, sarı-kırmızılı formayla iki kez lig şampiyonluğu yaşamış ve taraftarların sevgilisi haline gelmişti.

Daha fazla okuma