Manchester United’ın efsane golcüsü Wayne Rooney, yeni transfer Sancho’dan bir hayli umutlu görünüyor.

Derby County teknik direktörü Rooney, takımının Manchester United ile oynadığı hazırlık maçının ardından Kırmızı Şeytanlar’ın yeni sezonunu değerlendirirken Jadon Sancho hakkında da konuştu.

21 yaşındaki İngiliz yıldız, 73 milyon pound karşılığında Borussia Dortmund’dan transfer edilmişti.

Neler söylendi?

Manchester United’ın 2-1 kazandığı hazırlık karşılaşmasının ardından Sky Sports’a konuşan Rooney, şu açıklamalarda bulundu:

“Sancho goller atan ve gol fırsatları yaratan bir oyuncu, dolayısıyla harika bir transfer olduğunu düşünüyorum.”

“Yeni sezonda Manchester United’ın üzerinde büyük bir baskı olacak, ki bu durum bu kulüpte gayet normal.”

“Sancho geliyor ve birkaç oyuncu hakkında daha söylentiler var.”

“Manchester United, tarafarların artık net bir şekilde başarı ve kupa kazanmak istediği bir döneme giriyor. Ole ve teknik ekibi üzerinde bundan ötürü büyük bir baskı olacak.”

Manchester United, 2021 - 22 sezonunda kupa kazanabilir mi?

Kırmızı Şeytanlar, geride bıraktığımız sezonu Premier Lig’de ikinci sırada tamamlamış ve Avrupa Ligi’nde de final oynamıştı.

Manchester United’ın kupa hasreti beşinci yılına girmek üzereyken Rooney, yapılacak takviyelerle birlikte eski takımının bu kötü istatistiğe de son verebileceğine inanıyor:

“Manchester City, Liverpool ve son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea gibi önemli takımlar var. Ama Manchester United da yavaş yavaş iyiye doğru gidiyor.”

“Önümüzdeki sezon şampiyonluk mücadelesi verebileceklerini düşünüyorum.”

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