Manchester United'ın efsane ismi Wayne Rooney önümüzdeki yıllarda daha önce forma giydiği takımlardan birini çalıştırmak istediğini açıkladı.

Bu sezon Championship takımlarından Derby County'yi çalıştıran ve takımının 39 puan toplamasına rağmen silinen puanları nedeniyle 18 puanla kümede kalma mücadelesi veren Rooney, gelecekte Manchester United'ı çalıştırabileceğinin sinyallerini verdi.

Ne söylendi?

Sky Sports'a verdiği demeçte Manchester United'ı çalıştırma şansına sahip olursa bunu geri çeviremeyeceğini belirten Rooney, şu an için ise takımına odaklandığını söyledi:

"Manchester United'ı çalıştırmayı tabii ki isterdim.

"Şu an Derby County ile ligde kalmaya odaklandık ama Manchester United ve Everton'ın bana çok yakın iki kulüp olduğunu itiraf etmem gerekiyor. Umarım gelecekte bir gün bu iki kulüpten birini yönetebilirim.

"Bu benim için büyük bir onur olur"

Şampiyonluk itirafı

2013'te Sir Alex Ferguson'un emeli olmasının ardından istikrar sorunu yaşayan Manchester United'ın son durumunu da değerlendiren Rooney, Kırmızı Şeytanlar'ın zor bir durumdan geçtiğini söyledi:

"United'ın zor bir durumdan geçtiği ortada. Ralf Rangnick ya da başka bir teknik direktör gelse de bu durum bir anda değişmeyecek.

"Yeni gelecek hocanın kendi kadrosunu kurması için zamana ihtiyacı olacak. Bence önümüzdeki üç yıl boyunca Premier Lig'i kazanmaları çok zor.

"Birine kendi ekibini kazanabilmek için zaman tanımaları gerekiyor.

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