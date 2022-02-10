Manchester United, yeni menajer arayışlarını hızlandırdı: Favori Mauricio Pochettino

Manchester United, Ed Woodward'ın görevden ayrılmasının ardından kalıcı bir menajer arayışını hızlandırıyor.

Richard Arnold, United'dan ayrılan ikinci başkan Woodward'ın yerine ayın başında kulübe atandı ve hoca arayışlarının önümüzdeki haftalarda yoğunlaşması bekleniyor.

Kulüpteki bazı oyuncuların Mauricio Pochettino'nun en olası aday olduğuna inandığı ve Paris Saint-Germain patronu ile çalışmaya istekli olduğu anlaşılıyor.

Ne biliyoruz?

Ralf Rangnick, Solskjaer'in kasım ayında görevden alınmasının ardından sezon sonuna kadar geçici menajer olarak atandı. Alman hocanın kulüpte üst kata çıkması ve kalıcı bir menajer getirildikten sonra danışmanlık rolü üstlenmesi bekleniyor.

Pochettino, bir süredir United yönetim kurulunun sıkı bir favorisi ve GOAL, Arjantinli hocanın Old Trafford'a gitmeye hevesli olduğunu anlıyor.

Ancak eski Tottenham menajeri, geçen yılın sonunda Fransa'daki işine odaklanmak istediği için tekliflere kapıyı kapatmıştı.

United, sezon sonunda açıklanabilmesi için yeni bir hoca ile anlaşmaya istekli ve Pochettino, özellikle PSG'deki mevcut durumu nedeniyle çekici bir ihtimal.

49 yaşındaki hoca, geçen ay Fransa Kupası'ndan elendikten sonra baskı altına girdi ve Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e elenmeleri durumunda üzerindeki baskının artacağına dair bir his var.

Zinedine Zidane, bu yaz Pochettino'nun yerini alması için şimdiden aday gösterildi.

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Listede başka kimler var?

Pochettino'nun yanı sıra Erik ten Hag da United için bir başka aday olarak göze çarpıyor.

Menajer atamasında söz sahibi olacak olan Rangnick'in 52 yaşındaki hocayı beğendiği anlaşılıyor.

Şu anda 2017'den beri görev yaptığı Ajax'ta hocalık yapıyor ve orada bulunduğu süre boyunca Eredivisie şampiyonlukları kazandı.