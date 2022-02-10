Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin eski oyuncusu Saffet Sancaklı'nın başına 'şaka gibi' bir olay geldi.

Şimdilerde milletvekilliği yapan Sancaklı, geçtiğimiz günlerde Galatasaray'ın eski başkanlarından Selahattin Beyazıt'ın cenaze törenine katıldı.

Cenazenin ardından cebindeki 6 bin TL'nin çalındığını fark eden Sancaklı, bunun üzerine emniyete gitti ve şikâyetçi oldu.

Polisin kamera görüntülerine ulaşmasının ardından kimlikleri tespit edilen iki hırsız yakalanarak cezaevine gönderildi.

Cenazede neler yaşandı?

Sabah'ın haberine göre cenazede bir süre tabutu taşıyan Sancaklı, arkasında bulunan bir kişi tarafından sürekli rahatsız edilmeye başladı.

Yurttaşın tabut taşımak istediğini düşünen Sancaklı bir süre sonra cenaze merasiminden ayrılarak evine doğru hareket etti.

Evde ceplerini kontrol eden Saffet Sancaklı, cebinde bulunan 6 bin liranın olmadığını fark edince hırsızlar tarafından soyulduğunu anladı.

Saffet Sancaklı'nın futbolculuk kariyeri

Futbola 1987 yılında Vefaspor'da başlayan Sancaklı, daha sonra Beşiktaş, Eskişehirspor, Konyaspor, Sarıyer, Kocaelispor, Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giydi.

Son olarak 1999'da Konyaspor'a dönen eski golcü, futbolu burada bıraktı.

Kariyeri boyunca 306 resmî maça çıkan millî oyuncu, 147 gol atıp 48 asist yaptı.

Sancaklı, A Millî Takım formasıyla ise 20 maçta altı gol kaydetti.

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