Mircea Lucescu: "Cristiano Ronaldo eski gücünde değil. Türkiye, Portekiz'e karşı iyi sonuç alabilir"

Ukrayna Premier Lig takımlarından Dinamo Kiev'in teknik direktörü Mircea Lucescu, Türk futbolunun başarısı için kulüplerin yabancı oyuncu transferinden daha çok altyapılarından yetişen genç yeteneklere şans tanıması gerektiğini söyledi.

Daha önce Türkiye A Millî Futbol Takımı ile Galatasaray ve Beşiktaş'ı da çalıştıran Rumen hoca, Ukrayna ekibinin Antalya kampında üç büyükler ve A Millî Takım hakkında konuştu.

Ne söylendi?

Anadolu Ajansı'na konuşan Lucescu, Türkiye'deki oyuncu havuzunun zenginliğine değindi.

"Türkiye'de birçok takım dışarıdan futbolcu alıyor. Dış transferlerin çok olması altyapıdan gelecek gençlerin önünü kapatıyor. Türkiye, çok yetenekli, genç oyuncuların olduğu bir ülke.

"Sadece onları iyi organize etmek gerekiyor. Oyundaki taktik kapasitelerini, verimlerini artırmak lazım."

Bir dönem A Millî Takımı da çalıştıran tecrübeli teknik direktör, o süreçle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Gördünüz ki birçok oyuncu benim dönemimde yurt dışındaki takımlarda forma şansı buldu. Bunu kısa zamanda gerçekleştirmeye çalıştım.

"Büyük liglerde oynayan futbolculara sahip olmak önemli. Mesela İsviçre Millî Takımı iyi bir ekip. Çünkü genç oyunculara şans tanıyıp, başka ülkelerin üst liglerinde oynatıp tecrübe kazandırıyorlar.

"Hırvatistan da öyle. Büyük liglerde oynayan futbolcuları var. Arnavutluk da aynı şekilde futbolcuları yurt dışında oynuyor. Genç yeteneklerle milli takım daha tecrübeli oluyor. Türkiye Millî Takımı'nda kısa zamanda iyi işler yaptığımıza inanıyorum."

Lucescu, Türkiye'nin Portekiz'e karşı şansını değerlendirdi

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'nin 24 Mart'ta Portekiz ile karşı karşıya geleceğini hatırlatan Lucescu, ay-yıldızlıların bu maçta şansının olduğunu söyledi.



"Portekiz eski Portekiz değil. Cristiano Ronaldo eski günlerinden uzak. Türkiye, Portekiz'e göre daha genç. Gençlere de şans tanırsa bu maçta iyi sonuç elde edebilir."

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Rumen hoca, üç büyük kulübün kötü gidişatına vurgu yaptı.



"Üç büyükler gerçekten zor bir dönem geçiriyor. Fakat diğer takımlardaki potansiyel de ortaya çıkıyor. Anadolu takımları İyi futbol oynuyor. Kayserispor, kupa maçında Fenerbahçe'yi eledi.

"Üç büyükler'in bu başarısız gidişe çare bulması lazım. Covid-19 salgını bence taraftarların tribünlerde yer alamamasından dolayı büyük kulüpleri daha çok etkiledi.

"Trabzonspor şampiyonluğa daha yakın."

Shakhtar Donetsk'in eski hocası, Dinamo Kiev'i çalıştırmaya başladığı dönemde taraftarın bir kısmının kendisine gösterdiği tepkiyi normal karşıladığını söyledi. Bunun yanında, benzer bir süreci Türkiye'de yaşamasına rağmen Türk taraftarların kendisine daha ılımlı yaklaştığını vurguladı.

"Bana sadece Türkiye'de rakip taraftarlar iyi davrandı. Galatasaray'dan Beşiktaş'a gittiğimde Ali Sami Yen'deki ilk maçta Galatasaray taraftarları beni alkışlamışlardı. Onu hiç unutamıyorum.

Benim için inanılmaz bir atmosferdi. Türk futbol taraftarları inanılmaz. Futbolu iyi biliyorlar, yakından takip ediyorlar. Futbolcuları nasıl onore edeceklerini de iyi biliyorlar.

Bazı maçlarda büyük baskı oluştururlardı. Bu tabii ki takımın mücadelesine pozitif yansırdı. Türk futbolunu seviyorum. Türk futbolu içinde olmaktan hep mutlu oldum. Türkiye'de geçen futbol kariyerimden onurluyum."

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