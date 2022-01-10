Yaz transfer döneminde 75 milyon euro'luk serbest kalma bedeliyle Dortmund'dan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Erling Haaland'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği henüz kesinleşmese de spekülasyonların önü arkası kesilmiyor.

Alman basınına göre Haaland transferi için şu an öne çıkan iki dev takım bulunuyor.

Sport'ta yer alan habere göre yıldız oyuncunun şu anda sadece Manchester City ve Real Madrid tarafından transfer edilebileceğine inanan menajeri Mino Raiola, Dortmund yönetimiyle yaptığı toplantıda Haaland'ın yaz transfer döneminde kesinlikle takımdan ayrılacağını iletti.

Dortmund cephesi de alternatif arayışına başladı.

Raiola 50 milyon euro istiyor

PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Kylian Mbappe'yi de kadroya katmak isteyen Real Madrid iki büyük yıldızı aynı takımda buluşturmanın hesaplarını yaparken, Haaland da kariyerini İspanya'da sürdürmek istiyor.

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Öte yandan İtalyan menajer Raiola bu transferde 50 milyon euro menajerlik komisyonu almayı planlıyor.

Sport'ta yer alan haberde Dortmund'un gelecek sezon planlarını Haaland olmadan yaptığına yer verilirken, teknik direktör Marco Rose'un yönetime sunduğu raporda Denis Zakaria, Timo Werner, Andreas Christensen, Karim Adeyemi ve Noussair Mazraoui transferlerinin gerçekleşmesini istediği kaydedildi.

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