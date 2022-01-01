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CANLI transfer haberleri ve dedikoduları: Galatasaray ve Trabzonspor, Denayer için yarışta

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Jason Denayer. Bordeaux vs Olympique Lyon. 12.05.2021
Getty Images

Galatasaray, Andras Schafer'ı yeniden gündemine aldı

2022-01-10T06:23:27.374Z

Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, devre arasında bir orta saha transferi daha yapmak istiyor.

Bu anlamda daha önce de gündeme gelen Slovakya ekiplerinden Streda'nın formasını giyen Macar futbolcu Andras Schafer ile hafta içerisinde yeniden temas kurulacak.

22 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Sarı- Kırmızılı formayı giymeye bir hayli sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.



Andras Schaefer. Almanya vs Macaristan. 06.23.2021
Getty Images

Atleti'nin gözü Nekola Milenkobic'te

2022-01-10T05:54:56.563Z

TuttoMercato, Atletico Madrid'in Nekola Milenkobic'i yakından takip ettiğini bildirdi.

Fiorentina savunma oyuncusunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor ve İtalyan kulübü onun için teklifleri dinlemeye istekli.

Yine de Atleti rekabetle karşı karşıya, çünkü birkaç Permier Lig kulübü de Milenkobic ile ilgileniyor.

Galatasaray ve Trabzonspor, Jason Denayer için yarışta

2022-01-10T05:45:52.053Z

L'Equipe'te yer alan habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, Ligue 1'de Lyon forması giyen Jason Denayer'i kadrosuna katmak istiyor.

Sözleşmesi sezon sonuda bitecek olan Belçikalı stopere Newcastle United da talip.

İddiaya göre tecrübeli oyuncu, eski takımı Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.

Jason Denayer. PSG vs Lyon. 09.19.2021
Getty/AA