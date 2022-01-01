Galatasaray, Andras Schafer'ı yeniden gündemine aldı
Fanatik'te yer alan habere göre Galatasaray, devre arasında bir orta saha transferi daha yapmak istiyor.
Bu anlamda daha önce de gündeme gelen Slovakya ekiplerinden Streda'nın formasını giyen Macar futbolcu Andras Schafer ile hafta içerisinde yeniden temas kurulacak.
22 yaşındaki orta saha oyuncusunun da Sarı- Kırmızılı formayı giymeye bir hayli sıcak baktığı bilgisine ulaşıldı.
Atleti'nin gözü Nekola Milenkobic'te
TuttoMercato, Atletico Madrid'in Nekola Milenkobic'i yakından takip ettiğini bildirdi.
Fiorentina savunma oyuncusunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor ve İtalyan kulübü onun için teklifleri dinlemeye istekli.
Yine de Atleti rekabetle karşı karşıya, çünkü birkaç Permier Lig kulübü de Milenkobic ile ilgileniyor.
Galatasaray ve Trabzonspor, Jason Denayer için yarışta
L'Equipe'te yer alan habere göre Galatasaray ve Trabzonspor, Ligue 1'de Lyon forması giyen Jason Denayer'i kadrosuna katmak istiyor.
Sözleşmesi sezon sonuda bitecek olan Belçikalı stopere Newcastle United da talip.
İddiaya göre tecrübeli oyuncu, eski takımı Galatasaray'a dönmeye sıcak bakıyor.