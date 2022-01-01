TuttoMercato, Atletico Madrid'in Nekola Milenkobic'i yakından takip ettiğini bildirdi.

Fiorentina savunma oyuncusunun sözleşmesi 2023'te sona eriyor ve İtalyan kulübü onun için teklifleri dinlemeye istekli.

Yine de Atleti rekabetle karşı karşıya, çünkü birkaç Permier Lig kulübü de Milenkobic ile ilgileniyor.