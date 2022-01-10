Manchester United Teknik Direktörü Ralf Rangnick, ara transfer döneminde takımdan ayrılabileceği öne sürülen Uruguaylı golcü Edinson Cavani'ye kapıları kapattı.

Alman teknik direktör Cavani'nin sezon sonunda bitecek kontratı nedeniyle, kulübe şimdi ayrılmak yönünde bir baskı yapmadığını ve kalacağını açıkladı.

Rangnick ne söyledi?

Cavani ile yaptığı görüşmeyi aktaran Rangnick, tecrübeli golcünün takımda kalmasını arzuladığını ve bunu kendisine de aktardığını söyledi:

"Ona eğer takımda kalıp kalmaması benim tercihim olacaksa bizimle kalmasını isteyeceğimi söyledim.

"Ofisime geldi ve yaklaşık yarım saat konuştuk. Bana sezon sonuna kadar kesinlikle bizimle kalacağını söyledi. Sezon sonuna dek bizimle kalmasını ve genç oyuncularımıza rol model olmasını bekliyoruz.

"Cavani muazzam tecrübesi ve iş ahlakıyla diğer oyuncular içim harika bir örnek"

Soyunma odasında mutsuz oyuncular var

Ekim 2020'de Manchester United'a transfer olan Cavani, Kırmızı Şeytanlar için 50 maça çıktı. Kulüple olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan golcü oyuncunun yeni bir sözleşme imzalaması zor görünürken, Barcelona Cavani'nin durumunu yakından takip ediyor.

Bu sezon yaşadığı sakatlıklar nedeniyle düzenli forma giyemeyen Cavani, transfer olduğu günden bu yana United için 19 gol attı.

Öte yandan Cavani'nin takımda kalacağını açıklamasına rağmen soyunma odasında bazı oyuncuların mutsuz olduğunun altını çizen Rangnick'nin bu soruna bir çözüm getirmesi gerekiyor.

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Ayrılmak istediğini açıkça belirten Anthony Martial'in yanı sıra Donny van de Beek de ara transfer döneminde takımdan ayrılmak istiyor.

Dean Henderson oynama garantisi beklerken, Jesse Lingard ve Amad da aldıkları sürenin artması gerektiğine inanıyor.

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