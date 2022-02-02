İsmail Kartal'ın göreve gelmesinin ardından ara transfer dönemini şu ana dek sessiz geçiren Fenerbahçe'de sezon başında Premier Lig takımlarından Watford'a kiralanan Ozan Tufan takıma geri döndü.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada Ozan'ın sözleşmesinin feshedildiği açıklanırken, milli oyuncuya kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar dilendi.

Ozan Tufan’s season-long loan from Fenerbahçe has been terminated by mutual consent.



All the best for the future, @Ozan. — Watford Football Club (@WatfordFC) February 2, 2022

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada orta sahada 6-8 numara oynayabilen bir oyuncuyu kadroya katmaları halinde takımın daha iyi bir noktaya geleceğini açıklamıştı.

Geçen sezon etkiliydi

Kartal'ın bu açıklaması sonrası Ozan'ın dönmesi bu bölgeye transfer ihtimalini de düşürmüş oldu.

Watford formasıyla dördü ilk 11'de olmak üzere yedi Premier Lig karşılaşmasına çıkan Ozan bu karşılaşmalarda skora herhangi bir katkı sağlayamamıştı.

Bu sezon çok sayıda teknik direktörle çalışan Watford, Premier Lig'de 14 puanla 19. sırada yer alıyor ve sezon sonunda küme düşmeye en yakın takımlardan biri gibi görünüyor.

Max Meyer'in Midtjylland'a transferiyle birlikte eksilen orta saha rotasyonuna dahil olması beklenen Ozan, 2015-2016 sezonunda transfer olduğu Fenerbahçe'de henüz kupa sevinci yaşayamadı.

Milli Takım'ın da en değerli isimlerinden biri olan Ozan geçtiğimiz sezonu 37 lig karşılaşmasında altı gol, sekiz asistle tamamlamıştı.

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