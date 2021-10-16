Fildişili eski futbolcu Didier Drogba, futbol oynadığı dönemde ırkçılığa maruz kaldığını belirtirken ırkçılıkla nasıl mücadele ettiğini de paylaştı.

Kariyerinin bir dönemini Türkiye'de geçiren Didier Drogba, Galatasaray formasıyla başarılı bir performans sergilemişti. Fildişili eski futbolcu, France TV'ye kariyeri hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkiye'de oynadığı dönemden de bahseden 43 yaşındaki eski oyuncu İngiltere, Fransa ve Türkiye'de ırkçı saldırılara maruz kaldığını ifade etti. Ancak, bu tür saldırıları umursamadığını belirtti.

Ne söylendi?

Dider Drogba France TV'ye yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu: "Benim gözümde, ırkçılıkla mücadele etmenin birkaç yolu var. Tabii ki bunlar kişisel şeyler. Türkiye'de futbol oynadığım dönemde, özellikle Fenerbahçe maçlarında ırkçı saldırılarla karşılaştım fakat bu tür şeyleri önemsemedim. Aynı şekilde İngiltere ve Fransa'da da ırkçılığa maruz kaldım. Bu tür şeylerin, büyük bir cehalet olduğunu düşünüyorum."

Fildişili eski futbolcu Didier Drogba ırkçı ve sayıgısız insanlarla mücadele etme yönteminden de bahsetti.

Drogba, "İyi bir izlenim bırakmak için yaptığım işi disiplinli bir şekilde yönettim ve her zaman en güçlü olmaya çalıştım. Böyle davranarak insanların bana saygı duymasını sağladım. Ten rengimden dolayı insanlar beni sevmeyebilir tabii ki ama bana saygı duymak zorundalar. Bunu onlara gösterdim. Hep güçlü oldum ve beni alkışlamak zorunda kaldılar. Bu yöntemi kullanarak ırkçı ve aptal insanlara karşı savaştım" dedi.

Drogba'nın Galatasaray kariyeri nasıdı?

Fransa'nın Marsilya takımında gösterdiği performansla Chelsea'ye transfer olan Drogba, İngiltere Premier Ligi'nde Chelsea formasını 8 sezon giydi. Yıldız forvet, dünyanın en iyi futbolcuları arasına girmeyi başardı ve Chelsea'de 16 kupa kaldrıma sevinci yaşadı.

İngiltere'de geçirdiği başarılı sezonların ardından Çin'e transfer olan Fildişili oyuncu, 2021-2013 sezonunun devre arasında Türkiye'nin yolunu tuttu. Galatasaray'a imza atan yıldız forvet, Sarı Kırmızılılarda geçirdiği 1 buçuk sezonda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Türkiye Süper Kupası'nı kaldırdı.

Fildişili Didier Drogba, Galatasaray formasını 53 kez giyerken 20 gol, 13 asistlik performansıyla taraftarların beğenisini kazandı.

Daha fazlası için:

YORUM | Doğrular oyunu, hatalar sonucu belirledi

Francesco Farioli'nin Fatih Karagümrük'teki devrimi

ŞİMDİ NEREDELER? | Futbol dünyasının "Yeni Lionel Messi"leri