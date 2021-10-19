Volkan Demirel'in yeni takımı belli oldu

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra yorumculuk koltuğuna oturan Volkan Demirel, yeniden futbola dönüyor.

Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'nin başına geçmesinin ardından sarı-lacivertli takımdaki yardımcı antrenörlük görevinden ayrılma kararı alan ve beIN Sports'ta yorumculuk koltuğuna oturan efsane kaleci Volkan Demirel yeniden futbola dönmeye hazırlanıyor. Genç antrenörün yeni durağı ise büyük bir olasılıkla TFF 1. Lig olacak.

Milliyet'in haberine göre bu sezon yükseldiği TFF 1. Lig'de alınan kötü sonuçların ardından önce Serkan Özbalta ile, sonrasında ise dokuz günlük görev süresi sonunda Naci Şensoy ile yollarını ayıra Manisa FK, Volkan Demirel'i takımın başına getirmek için çalışmalara başladı. Demirel'in de bu teklife sıcak baktığı öne sürüldü.

Ersun Yanal ile başlamıştı

Fenerbahçe formasıyla en fazla şampiyonluk yaşayan kaleci unvanını elinde bulunduran 39 yaşındaki Volkan Demirel, kariyerini noktaladıktan sonra Ersun Yanal'ın ekibinde antrenörlük hayatına adım atmıştı. Yanal'ın ardından göreve gelen Tahir Karapınar, Erol Bulut ve Emre Belözoğlu ile de çalışan Demirel, 2002'de adım attığı Fenerbahçe'den 2021'de ayrılmıştı.

TFF 1. Lig'de oynadığı ilk üç maçı kazanmasının ardından sürpriz bir düşüş yaşayan ve oynadığı son altı maçı da kaybeden Manisa FK, dokuz hafta sonunda bir maçı eksik olan altındaki dört takımın bir puan üstünde 15. sırada yer alıyor.

Cuma günü Ankaragücü deplasmanına çıkacak olan Manisa'nın yeni hocasının Boluspor maçında takımın başında olması bekleniyor.

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