Volkan Demirel: Beşiktaşlılık bunu gerektirir!

Süper Lig'in son şampiyonu Beşiktaş, Kasımpaşa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılarak galibiyet hasretini beş maça çıkartırken, taraftarların tepkisi de oldukça yoğun oldu. beIN Sports'un Fenerbahçe efsanesi yorumcusu Volkan Demirel ise bu tepkinin gelecek haftadaki Kayserispor maçına yansımaması gerektiğini söyledi.

Volkan Demirel ne söyledi?

Beşiktaşlı taraftarların takımlarını desteklemeye devam etmeleri gerektiğini belirten deneyimli futbol adamı, tepkinin takımlara yardımcı olmadığını söyledi:

"Taraftarlardan rica ediyorum. Kayserispor maçı Beşiktaşlılar için çok önemli. Kötü tezahürat ve baskıda Beşiktaş takımı etkilenir.

"Bunu yapmamalarını rica ediyorum.. Futbol adına, Beşiktaşlılık adına bunu rica ediyorum. Beşiktaşlı değilim ama tüm takımını seven insanların bunu yapması lazım.

"Oraya giden Beşiktaşlıların, kazanmak için, destek olmak için gidecek. Kösteklemeye gitmeyin.

"Bir tane Beşiktaş, bir tane Fenerbahçe, bir tane Galatasaray var. Siz anlamıyorsunuz ama camialar aşağıya çekiliyor. Yanında ıslıklayanı uyar. Sezon sezonu herkes hesaplaşır. Sezon sonu kimsenin hesabı açık kalmaz.

"Gelecek sene için herkes yorumunu sonra yapar. Bir tane Beşiktaş var, herkes Beşiktaş için düşünsün."

Sıradaki rakip Kayserispor

Ligde gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek olan Beşiktaş, sonraki hafta ise deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Geçtiğimiz sezonu şampiyonlukla noktalayan Sergen Yalçın'ın takımı bir maçı eksik lider Trabzonspor'un 15 puan gerisinde dokuzuncu sırada yer alıyor.

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