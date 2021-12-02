Chelsea'nin eski menajeri Frank Lampard: Kovulacağımı o anda anlamıştım

Oyuncu olarak simgeleştiği Chelsea'ye menajer olarak dönen Frank Lampard için işler yolunda gitmemişti. Genç teknik adam kovulma sürecinin nasıl geliştiğini anlattı.

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ocak ayında Lampard'ın görevine son veren Chelsea, Thomas Tuchel'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna yürümüştü.

Ne söyledi?

Gary Neville'ın Youtube kanalına konuk olan Lampard, Chelsea'de yaşadıklarını tüm çıplaklığıyla anlattı.

"Yaklaştığını hissedebiliyordum, bana bir şeyler olabileceği söylenmişti. Dışarıdan söylentiler geliyordu, ama buradan söylentilere güvendiğim anlaşılmasın."

"Chelsea gibi bir kulüpte bu tip söylentilerin çıkması doğaldır. Bunlara takılıp işime odaklanmayı bırakmam aptalca olurdu."

"FA Cup'ta Luton Town'ı yendiğimiz maçın ertesi günü, sabah Bruce Buck'tan bir mesaj aldım. Sabah antrenmanını öğleden sonraya almamı istiyordu."

"Uyandığımda okuduğum ilk mesajdı. Normalde uyanınca ilk iş olarak Instagram'a bakarım... Hayır, sadece şaka yapıyorum (gülüyor)."

"Kulüp bu kararı verdiğinde, bunu menajere iletmenin nazik bir yolu yok. Beni Stamford Bridge'te bir toplantıya davet ettiler. Kovulacağımı o anda anladım."

"Bruce ve Marina (Granovskaia) ile buluştuğumda kovulacağımı biliyordum. Bana verilen şans için minnettardım, durumu anlayışla karşıladım. Yapabileceğim bir şey yoktu. Bu tecrübeyi ilk kez yaşıyordum, benim için sürreal bir andı."

Ayrılık sonrası süreçte zorlandı

Yola Tuchel ile devam eden Chelsea, FA Cup'ta final oynadıktan sonra Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı ve ligi ilk dörtte tamamlamayı başardı.

Lampard, ilk anda yaşadığı üzüntüyü ve takip eden süreçte hisettiklerini şu sözlerle anlatıyor:

"Chelsea'den ayrılmak beni yaralamıştı. İlk iki ay çok zordu. Finali izlerken Mason Mount ve Reece James ile birlikte oradaki ben olabilirdim diye düşündüm. Ama bu başarıyı sahiplenmek istemem, çünkü bu benim karakterime uymaz."