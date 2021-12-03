ÖZEL RÖPORTAJ | Adana'da bir İtalyan efsane: Vincenzo Montella

ÖZEL RÖPORTAJ | Emir Ateşdağlı @emiratesdagli

Futbolcu olarak adını İtalyan futboluna yazdırmayı başarmış sayılı futbolculardan biri olan Vincenzo Montella, teknik direktör olarak da kısa ama etkileyici bir kariyere sahip. Pandemi döneminde babasını kaybeden İtalyan teknik direktör, iki yıllık zorlu aranın ardından futbola farklı bir lig ve ülkede dönmek istemiş.

Yaptığı görüşmeler esnasında şehirden ve kulüpten etkilenince kararını Adana Demirspor’dan yana kullanmış. İtalya futboluna duyulan sevginin en büyük nedeni derbiler, futbolcular, antrenörler ve hikâyelerdir.

Tarihi anları yaşayan kişilerle sohbet etmek ise apayrı bir mutluluk. Tepeden tırnağa İtalyan futbolu tanımına uyan bir isim olan Vincenzo Montella, bugün Adana Demirspor’un başarısı için çalışıyor. O, futbolculuk kariyerinde başardıklarıyla Serie A tarihine giren çok özel bir isim.

Roma şehrinin hâlâ unutamadığı 2001 şampiyonluğundaki en kritik futbolculardan biriydi. Sampdoria, Genoa ve Empoli'de attığı goller ve unutulmaz uçak gol sevinciyle hafızalarda yer etti. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktör olarak Roma’da önemli işlere imza attı.

Fiorentina’daki unutulmaz üç sezonunun ardından Sevilla ve Milan'da da iz bırakmayı başardı. Adana Demirspor Teknik Direktörü olarak her geçen gün daha çok dikkat çeken İtalyan hocayla hem şehri hem de takımla ilgili hedeflerini konuştuk.

Türkiye'de keyfiniz yerinde mi?

"Çok iyiyim. Kulüpteki çalışma ortamından memnunum. Gelişmek isteyen Adana Demirspor camiasının parçası olduğum için oldukça mutluyum."

Covid 19'un ilk ortaya çıktığı dönemlerde Corriere dello Sport 'a verdiğiniz bir röportajda, yeniden bir takım çalıştırmak istediğinizi ve "Güçlü projeleri ve hedefleri olan bir takıma gitme” isteğinizi dile getirmiştiniz. Adana Demirspor bu tanımı karşılıyor mu?

"Kesinlikle! Lige yeni katılan bir takım olan Adana Demirspor, gelişime açık ve istekli bir yapıya sahip. Bu durum benim motivasyonumu da artırıyor çünkü bana kulüp ile birlikte gelişme hedefini sunuyor."

Adana, hem şehir kültürü hem de taraftarların ateşli olmasından dolayı doğdunuz şehir olan Napoli'ye çok benzetiliyor. Uyum sağlamakta zorlandığınız konular var mı?

"İki şehrin mantalitesi gerçekten birbirine çok benziyor. Napoli gibi Adana da cana yakın, insana kendini aileden biri gibi hissettiren bir şehir kültürüne sahip. Burada da herkes seni tanıyor ve her konuda yardımcı olmak istiyor. Dolayısıyla çok zorlandığımı söyleyemem."

Futbolculuğunuzda sizin için "Aeroplanino" yani "Küçük kanatlı uçak" lakabı kullanılırdı. Bu lakabın hikayesini anlatır mısınız?

"Bu lakap, Genoa'da oynarken attığım bir röveşata golünün sevincinden dolayı çıktı. Gol kralıydım ama birkaç maç yedek beklemiştim. Oyuna girdiğimde ise hep gol atıyordum. Ben de herkese uçuşumu göstermek istemiştim. Sonrasında geride olduğumuz durumlar haricinde her golümü böyle kutladım."

Sizin döneminizdeki forvetler, bu döneme göre daha fiziksel, her yerden ve her şekilde skor üretebilen, patlayıcı isimlerdi. Şu anki forvet tanımının değiştiğini düşünüyor musunuz?

"Futbolun değiştiğini söyleyebilirim aslında. Şu an bir forvetten, kanat forvetten istenenler benim dönemdekinden daha farklı. Ama önceleri gol atmak çok daha zordu. Futbol daha yavaş oynanıyordu. VAR yoktu. Bazı görmezden gelinen fauller ve müdahaleler oluyordu."

Bir Serie A futbolcusunun Roma ile şampiyonluk kazanması çok zor, öyle değil mi?

"Evet, unutulmaz duygular yaşamıştım. Hâlâ da yaşıyorum. Her şeyden önce iyi bir şey başardığını hissediyorsun, çünkü bugün bile taraftarlar o kazanılan şampiyonluğu unutmuyor. Hatta o günleri yaşamamış, daha sonra doğmuş kişiler bile bununla övünüyor, sevgilerini gösteriyor ve mutlu oluyor. Bu, size futbolun ötesinde duygular yaşatıyor."

Şampiyonluğu ilan ettiğiniz gün, sezonun son maçı olan Parma karşısında da gol atmayı başarmıştınız. Lazio’yu 5-1 yendiğiniz maç ve sizin attığınız dört gol…

"O derbi, bahsederken bile heyecan duyduğum bir maçtı. Maçtan önce bir rekor kırmak istiyordum. Totti'ye Roma tarihinde derbide bir maçta hat-trick yapan oyuncu olup olmadığını sormuştum. Olmadığını öğrenince 'Bu akşam ben yapacağım' demiştim."

Roma ile şampiyonluk sonrası Şampiyonlar Ligi’nde forma giydiniz. Galatasaray'a karşı maçlar oynadınız. İstanbul deplasmanını hatırlıyor musunuz?

"Roma'daki maçta olaylar çıkmıştı galiba, ama o sene bir sakatlığımdan dolayı belli maçlarda yoktum. O yüzden Galatasaray maçlarını pek net hatırlamıyorum ama öncesinde İstanbul'a gelmiştim. Çok özel bir şehir, tarihiyle ve kültürüyle. Zaten hocalık dönemimde de hazırlık maçları sebebiyle gelmiştim. İstanbul'da futbol oynamak güzel bir duygu."

Antrenör olmayı, futbolu bırakmadan önce hiç düşündünüz mü?

"Hayır, aslında hiç aklımda yoktu. Futbolu bırakma kararını vermeden bir yıl önce dizimdeki sakatlık sebebiyle boş vaktim oldu ve antrenörlük için ilk adımı bu sayede atabildim."

Roma'da A takımda görev aldığınız döneme gelelim. Aynı sahada beraber top oynadığınız kişileri yönettiniz o kadroda. Bu nasıl bir his yarattı sizin üstünüzde?

"Şu an daha normal karşılayabiliyorum ama o zamanlar işim hiç kolay değildi. Öte yandan, çok akıllı, zeki ve mükemmel bir grupla çalışıyordum. Böyle olunca tanıdığın kişilerle çalışmak kolaylaşıyor. Örneğin Totti, bir dünya şampiyonu olarak Roma'da oynamaya devam edebilmek için çok büyük teklifleri geri çevirdi. Roma'da yürüyen bir anıttır kendisi."

O dönemde Roma ile 13 maçta 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldınız. Sezon sonunda ise yönetim, sizin yerinize Luis Enrique'yi göreve getirme kararı aldı. Göreve devam etmeyi bekliyordunuz değil mi?

"Yani beklemek değil de istiyordum diyebilirim. Görevde kalmayı hak ettiğimi düşünüyordum. Bana da öyle söylemişlerdi ancak sonrasında başka bir karar aldılar. Ama bunun için bir kırgınlığım olmadı. Bunlar yönetimlerin, yönetenlerin aldığı, alabilecek olduğu kararlar sonuçta."

Sonrasında önce Catania’nın, 2012 yılında da Fiorentina'nın başına geçtiniz. Nasıl dönemlerdi?

"Catania’daki bir senenin ardından Floransa'nın başına geçtiğimde sezon başında oyuncumuz olmadığını gördüm. İlk haftamda ayrılmayı bile düşünmüştüm ama o noktadan bir yapı inşa etmeyi başardık. Orada inanılmaz üç sezon geçirdik."

Fiorentina sonrası Milan'da çalışmaya başladınız. Milan'ın kazandığı son kupada sizin imzanız var. Juventus'a karşı kazanılan İtalya Süper Kupası.

"Bir önceki sezon oynayan takımdan çok farkı olmayan bir kadroyla 3 yıldır Avrupa'ya gidemeyen Milan'ı, Avrupa sahnesine tekrar taşıdık. Hemen hemen hiç yenilmeyen bir Juventus'a karşı bir kupa kazanmayı başardık."

Fiorentina antrenörlüğünüz sonrası hayatımıza Covid 19 girdi. Tüm dünyayı etkiledi. Hayatı, aileleri, işleri. Siz Covid 19 sonrası, hedefleri olan bir kulüpte çalışma isteğinizi dile getirmiştiniz ve şu an Adana'dasınız.

"Maalesef Covid dönemini kötü geçirenlerdenim ben. O dönemde babamı kaybettim. Zor günlerdi. O günleri ailemle birlikte geçirmem gerekiyordu çünkü çalışmaya başladığınızda tempodan zaman bulmak kolay olmuyor. Bu iki yıllık süreç benim için çok önemliydi çünkü ailem ile daha da yakınlaştım."

Çalışmaya başlama düşüncesi kafanızda belirginleştiğinde ve Adana Demirspor ile görüşmeden önce Türkiye'de çalışma fikriniz var mıydı?

"Aslında her olasılığa açıktım. Birçok kulüp ile konuştum, bazılarının projeleri benim ilgimi çekmedi. Daha çok farklı coğrafyaları ve ligleri keşfetmek istiyordum. Sonra Adana Demir ile konuştuk. Neler yapabileceğimizi değerlendirdik. Öncelikle görüştüğüm kişilerle tanıştığıma çok memnun oldum. İlk olarak Metin Korkmaz ile daha sonra Murat Sancak Başkanımızla görüştüm. Hem yapıyı hem de şehri gördüm ve daha sonra seçimimi yaptım. Kulüp organizasyonu ve hedefleri beni ikna etmeyi başardı."

Sizden önce takım hedeflediği gibi gitmiyordu. Saha içinde yaptığınız değişiklikler kadar, saha dışında da futbolcuları takım olma konusunda ikna ettiğiniz konuşuluyor. Bunu nasıl başardınız?

"Öncelikle herkeste yeniden başlama isteğini gördüm. Takım olarak gelişebileceğimizi anladım. Yönetimin ve kulübün bu isteği de ortadaydı. Kulüp ve oyuncular olarak hep birlikte gelişmek, büyümek istiyoruz. Bu anlamda yaklaşım ve metotların işe yaraması beni gururlandırır. Buradaki temel görevim, sürekli gelişimi sağlamak ve daha iyisini yapabilecek mantaliteyi kazandırabilmek."

Her geçen hafta sürekli gelişen ve daha iyi olan bir takım izliyoruz.

"Neyse ki öyle... Demek ki çocuklar her hafta gelişiyor. Önemli olan onların bu gelişime açık olmaları. Onlardan istediklerimizi anlıyor ve uyguluyorlar. Daha çok çalışarak en iyisini yapmaya devam etmeliyiz. Hepimiz en iyisi yapmaya çalışıyoruz ve bunu sürdürmek daha önemli. Adana Demirspor bu yolda ilerliyor."

Tüm Türkiye, hatta Avrupa Balotelli'yi takip ediyor. Ne söylüyor, neye gülüyor, neler yapıyor? Dünya futbolu için çok özel ve enteresan bir karakter olan futbolcunuzla ilişkiniz nasıl?

"Kariyerinde yaptıkları ve yarattığı bir figür bu ve o bunu kabul etmeli. Ne yaparsa yapsın hep büyütülüyor ama sistemimize uyum sağlamayı başardı. Fiziksel durumu her geçen gün gelişiyor. Çok çalışıyor ve şu ana kadar yaptıklarından daha da fazlasını başarabileceğine inanıyorum."

İtalya Milli Takımı'na da dönmek istiyor.

"Evet, bu hedef antrenörü olarak beni de çok mutlu ediyor. Daha fazla çalışarak onun hedefini gerçekleştirmeye çalışacağız."

Yunus Akgün şu an Galatasaray'dan kiralık bir oyuncu ve taraftarlar onun da gelişimini görmek için sizin maçlarınızı dikkatle takip ediyor. Onun hakkında ne düşünüyorsunuz?

"Yunus, genç ve çok yetenekli bir oyuncu. Öte yandan 90 dakika oynayabilme konusunda gerideydi. Bu anlamda da her geçen gün gelişiyor. Buradan Yunus’a da bir mesaj vermek isterim. Bizimle bir sene daha kalmalısın. Adana Demirspor formasıyla bir yıl daha gelişmek sana iyi gelecek."

Adana Demirspor'un bu sezoki ana hedefi nedir?

"Maç maç bakarak gitmek, daha önceden bahsettiğimiz gelişimi sağlamak. Mantalite oturtmak, oyun pratiğini ve devamlılığı sağlamak. Uzun vadeli bir tahmin yapmak ise kolay değil. Hem oyuncularımı daha o kadar tanımıyorum hem de onlar beni o kadar tanımıyor."

Ülkemizde çalışan diğer bir İtalyan teknik direktör Francesco Farioli. Genç bir hoca. Hem kendini hem de takımını geliştirmeye çalışan biri. Kendisini nasıl buluyorsunuz?

"Çok iyi bir iş çıkarıyor. Maçları izlediğiniz zaman kafasındaki düşünceleri görüyorsunuz. Onun ve takımı için en iyisini diliyorum ama önemli olan bizden en az 1 puan geride olarak sezonu bitirmeleri."

Süper Lig ile ilgili düşünceleriniz neler?

"Beklediğimden çok daha iyi bir lig bulduğumu söyleyebilirim. Elbette taktik ve sistem anlamında çok daha fazla büyüyebilir. Gerçekten ilginç bir lige sahibiz. Burada tüm maçlarda sürprizler olabilir. Bu da gösteri ve rekabet anlamında Süper Lig’e pozitif katkı sağlayan önemli bir etken."

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