Vitor Pereira'nın yerine beş aday

Süper Lig'de oynadığı son dört karşılaşmada sadece bir puan alabilen ve lider Trabzonspor'un 10 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yolların ayrılması gündeme gelirken, yeni teknik direktör adayları da netlik kazanmaya başladı. Fanatik'te yer alan habere göre sarı-lacivertli takımın beş adayı var.

Slaven Bilic

Fenerbahçe'nin gündemine yaz aylarında da gelen ve İstanbul'a yeniden dönmek isteyen Bilic, takımı Beijing Guoan'ın izin vermemesi nedeniyle Fenerbahçe'nin başına geçememişti. Çin futbolunda yaşanan ekonomik krizin etkisiyle takımdan ayrılması bir kez daha gündeme gelen Bilic, bu defa Fenerbahçe'nin başına geçebilir.

Francesco Farioli

Türk futboluna Alanyaspor'da Çağdaş Atan'ın yardımcılığını yaparak adım atan 32 yaşındaki genç çalıştırıcı birçok Serie A takımının da radarında. Sassuolo'da Roberto De Zerbi'nin yardımcılığını da yapan Farioli için başkan Ali Koç'un Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile bir görüşme yapacağı öne sürülüyor.

Paulo Fonseca

Roma'dan ayrıldıktan sonra aralarında Tottenham ve Newcastle United'ın da olduğu birçok takımla masaya oturan ancak anlaşma sağlayamayan Portekizli çalıştırıcı, Fenerbahçe'nin gündemine yaz aylarında da gelmişti. Maddi açıdan ikna edilmesi oldukça zor görünen Fonseca, Braga'nın başında Fenerbahçe'yi elemişti.

Thorsten Fink

Bayern Münih forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi'ni kazanma başarısı gösteren Alman çalıştırıcı, Basel'deki şampiyonluklarıyla hatırlanıyor. Bundesliga deneyimi de bulunan Fink son olarak Japonya'nın Vissel Kobe takımında görev yapmıştı. Fink son bir sezondur herhangi bir takımı çalıştırmıyor.

Alex de Souza

Alınan kötü sonuçların taraftarla arası açılan başkan Ali Koç'un kulübün efsane ismi Alex de Souza'yı teknik direktörlük koltuğuna oturtarak taraftar tepkisini minimuma indirmeyi planladığı da gelen iddialar arasında. Sao Paulo U20 Takımı'nı çalıştıran ve bu takımla ilk sezonunda Brezilya finaline çıkan Alex daha önce Fenerbahçe'yi çalıştırmak istediğini açıklamıştı.

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