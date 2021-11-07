Vitor Pereira'nın Fenerbahçe hikayesi yine yarım kalacak mı?

Sarı-lacivertliler ile ikinci dönemini geçiren Vitor Pereira bu sezon hikayesinin yarım kalacağını düşünmüyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlarken sahadan son dakika gelen penaltı golü ile 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Kanarya ligde son dört maçından galip gelemedi ve lider Trabzonspor ile arasındaki farkı 10'a çıkardı ancak teknik direktör Vitor Pereira şampiyon olacaklarına inanıyor.

Vitor Pereira ne söyledi?

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, Kayserispor beraberliğinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kanarya'yı daha önce 2014/15 ve 2015/16 sezonlarında çalıştıran Vitor Pereira'nın Fenerbahçe hikayesi yaşadığı sorunların ardından yarım kalmıştı.

Sezon başında takımı yeniden devralan Portekizli teknik adama, "Yarım kalan hikayeyi tamamlamaya geldim" sözleri hatırlatıldı ve "Yine yarım kalır mı?" sorusu soruldu:

"Hayır. Çünkü ben hala inanıyorum. Önümüzde çok fazla maç var. Aynı hırsla devam ediyorum.

Oyuncularımda o hırsı ve yardımlaşmayı görmeseydim düşüncelerim farklı olurdu.

Bu maçta da takımım 2-0'dan sonra 2-2'yi buldu. Penaltıyı atsaydık kazanabilirdik. Benim hedefim aynı, bu ligi kazanmak."

"Ligdeki konuma baktığımızda, Trabzonspor farklı bir konumda. Çünkü onlar Avrupa'da oynamıyorlar ve haftada 1 maç oynuyorlar, iyi toparlanma imkanı buluyorlar. Onlar da şu ana kadar bu avantajı en iyi şekilde değerlendirdiler."

"Hiç şüphe yok ki Galatasaray'a elimizden gelen en iyi şekilde hazırlanacağız. Hedefimiz o maçı kazanmak. Trabzonspor ile aramızdaki puan farkına gelirsek, 3.5-4 saat seyahatten sonra buraya geldik. Bazen yorgunlukları önlemek için rotasyon yapıyoruz.

"Taraftarın zaman zaman tepkisi olabiliyor. Ama benim için onlar en iyisi taraftar kitlesi."

"Geçmişimde de her zaman çok çalıştım. Hiç bir şey kariyerimde kolay olmadı. Geçmişimde de kimsenin inanmadığı şampiyonluklar elde ettim.

Takımımın mental anlamda daha güçlü olması için çalışma planım. Her zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Kariyerimi sıfırdan, çalışarak inşa ettim. Her zaman toplarımız direkten dönmeyecek, penaltılar kaçmayacak.

Gökten bir şey düşmeyecek. Hedefimiz çalışmak ve birlikte başarılar elde etmek.

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Fenerbahçe milli aradan derbi ile dönecek. Kanarya, 7 Kasım'da Galatasaray deplasmanına konuk olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde grupta oynadığı dört maçtan 2 beraberlik, 1 mağlubiyet, 1 galibiyet elde eden Vitor Pereira'nın öğrencileri, 25 Kasım'da Olympiakos ardından da 9 Aralık'ta E. Frankfurt ile karşı karşıya gelecekler.

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