Manchester United'ın kurtarıcısı David de Gea, City mağlubiyetinin ardından sinir krizi geçirdi

David de Gea, Manchester City'ye karşı mağlup olmaktan hiç memnun değil.

Bu sezon sürpriz bir hamle ile Cristiano Ronaldo'yu kadroya kazandıran Manchester United beklentilerin altında kaldı.

Premier Lig'de oynadıkları son beş karşılaşmadan 3 mağlubiyet, 1 galibiyet ve 1 beraberlik alan Ole Gunnar Solskjaer'in öğrencileri, hafta sonu City'ye 2-0 mağlup oldu.

Kırmızı Şeytanlar karşılaşmadan istediği sonucu alamadı ancak kalecileri David de Gea kurtarışlarıyla maçın öne çıkan ismi oldu.

David de Gea ne yaptı?

Manchester United'ın kalecisi David de Gea karşılaşmanın ardından sinirlerine hakim olamadı.

De Gea'nın ilk yarıda kalesinde gördüğü iki golün ardından soyunma odasına giderken çekilen görüntüleri sosyal medyanın gündemindeydi.

😡 David De Gea looks extremely frustrated at half time. [@footballdaily] pic.twitter.com/ySoSaJ41cI — UtdDistrict (@UtdDistrict) November 6, 2021

Kırmızı Şeytanlar'ın file bekçisi kendi kendine öfkeli hareketlerde bulundu.

🚨⚽️ | NEW: David De Gea:



pic.twitter.com/s1CWuOdsuu — Football For All (@FootballlForAll) November 6, 2021

Mağlubiyete oldukça üzülmüş gibi görünen Kırmızı Şeytanlar'ın kurtarıcısı Twitter hesabından da bir paylaşım yaptı.

Manchester City karşılaşmasından bir fotoğrafını paylaşan David de Gea, "Canım acıyor" notunu düştü.

I am hurt pic.twitter.com/F5dk24qX2W — David de Gea (@D_DeGea) November 6, 2021

Manchester United'ın Old Trafford sıkıntısı devam ediyor

Manchester United, son 14 iç saha maçında kalesini gole kapatamadı.

Kırmızı Şeytanlar, Eylül 1970 - Şubat 1971'den sonra ilk kez bu doğrultuda kötü bir seri yaşadı.

Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, 21 karşılaşmada da kalede gol gördükleri 1958-59 sezonuna sadece altı maç uzaktalar.

Büyük resim

Manchester United, 2021/22 sezonunda City'ye karşı önemli bir maçı daha kaybetti.

Kırmızı Şeytanlar, 20 Kasım'da Watford'a konuk olacaklar. Şampiyonlar Ligi'nde ise 23 Kasım'da Villarreal'e misafir gidecekler.

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