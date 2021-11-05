Xavi, Messi'yi soyunma odasında istemiyor muydu?

Ronald Koeman ile yol ayrımına giden Barcelona'da teknik direktörlük koltuğuna Xavi Hernandez geçmeye aday.

Barça, Al Sadd ile görüşerek Xavi adına yoğun mesai harcarken 41 yaşındaki teknik adam için bir iddia gündeme geldi.

Xavi'nin eski kulübünü daha önce de çalıştıracağı konuşuluyordu. Ancak Barcelona efsanesinin, Messi takımdayken Katalan devinin başına geçmek istemediği iddia edildi.

Xavi, Messi'yi istemedi mi?

Sport'ta yer alan bir makaleye göre; Xavi'nin Arjantinli yıldız nedeniyle Barcelona'yı çalıştırmak istemediği tamamen bir söylenti.

Tam aksine Xavi, tarihin en iyi oyuncularından biri olan Messi ile çalışmak çok isterdi.

Barcelona'nın başına kısa süre içinde geçecek olan Xavi, Arjantinli yıldızı oyununun temel direklerinden biri yapabilirdi.

Ayrıca Xavi, Messi'nin yanı sıra Barcelona'daki birçok efsane isim ile de çalışmak istiyor: Pique, Busquets, Jordi Alba ve Sergi Roberto gibi.

Xavi ile Messi'nin ilişkisi nasıldı?

Xavi ile Lionel Messi, Barcelona'da 11 yıl birlikte forma terlettiler.

Katalan devinin en parlak dönemlerinde rakiplerine sahalayı dar eden iki takım arkadaşı soyunma odasında da iyi bir ilişkiye sahip oldu.

Birlikte rol aldıkları Barcelona'da 27 kupa kazanarak yeteneklerini konuşturdular.

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