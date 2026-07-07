Video: Enrique İspanya'da gözyaşlarına boğuldu... Peki hikâye nedir?

Paris Saint-Germain’in teknik direktörü İspanyol Luis Enrique, memleketinde bulunduğu sırada gözyaşlarına boğuldu.

"Foot Mercato" sitesine göre, Luis Enrique, Gijón'da kendi adını taşıyan bir kamusal alanın açılış törenine katıldı ve memleketinde duygusal bir onurlandırma töreni düzenlendi.

Paris Saint-Germain teknik direktörünün adı, 6.000 metrekareden fazla bir alana sahip “El Rincón del Verde” plajına verildi.

Ailesi ve çok sayıda yerel şahsiyetin de katıldığı törende İspanyol teknik direktör, kökleri ve Asturias şehriyle olan yakın bağı hakkında konuşurken duygularını gizlemedi.

O şöyle konuştu: “Cenazem buraya defnedilecek. Burası eşsiz bir plaj ve ben farklı olmayı seviyorum. Burayı çok seviyorum. Yaşasın Asturias, yaşasın Gijón, yaşasın Sporting. Ama Gijón, Gijón olarak kalır.”

Şöyle devam etti: “Bu plakette sadece kendi adımı görmüyorum, aynı zamanda her şeyi bırakıp Gijón’a gelen babamın ve annemin adını da görüyorum. Memleketlerini terk edip buraya geldiler. Onlar benim için her zaman birer örnek oldular, hâlâ da öyle ve sonsuza kadar öyle kalacaklar. Bana destek olan eşim Elena’ya teşekkür ederim. En az otuz yıl daha birlikte yaşayacağız. Bu gerçekten zor bir şey.”

Gözyaşları içinde sözlerini şöyle tamamladı: “Anne babamın bana aşıladığı temel ve sade değerleri çocuklarımıza aktarıyoruz. Eşimle birlikte bu yaşam projesine başladığımızdan bu yana otuz yıl geçti ve üç çocuğumuzla harika bir aile kurduk: Pacho, Sera ve Shana.”







