Zinedine Zidane'ın Jürgen Klopp'un yöntemlerine ihtiyacı yok

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Liverpool maçı öncesi Jürgen Klopp'u kopyalamayacağını ve savaşmaya devam edeceklerini söylüyor.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında Liverpool ile karşılaşacak olan Zinedine Zidane, İngiliz ekibinin menajeri Jürgen Klopp hakkındaki soruları yanıtladı.

La Liga'da Eibar'ı 2-0 mağlup ederek lider Atletico Madrid üzerindeki baskısını sürdüren Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde yarın Liverpool'u konuk edecek.

Zinedine Zidane diğer menajerlerin fikirlerine açık olduğunu ancak Jürgen Klopp'un "başarı" planını kopyalamak istemeyeceğini söylüyor.

Zinedine Zidane ne söyledi?

Karşılaşma öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Zinedine Zidane, Jürgen Klopp'un herhangi bir özelliğini kopyalayıp kopyalamayacağı sorulduğunda şu yanıtı veriyor:

"Harika bir menajer ve çok deneyimli. Kariyeri boyunca yaptığı işler harika ve şimdi Liverpool'la birlikte."

"Klopp'u kopyalamama gerek yok, onun da beni kopyalamasına gerek yok ama neler yaptıklarını görmek için tüm antrenörlere bakıyorum."

"Özellikle, antrenörlük kursunda diğer menajerlerden çok şey öğrendim."

"Biz asla pes etmeyiz. Umut olduğu sürece iki kupada da hayattayız ve savaşmaya devam edeceğiz."

"Kötü dönemler yaşadık, şimdi ise iyi bir dönemdeyiz ancak henüz hiçbir şey kazanmadık ve bunların bir anlamı yok."

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Real Madrid bu sezon La Liga'da istediği verimi alamadı ve Barcelona'nın da kötü bir yıl geçirdiği dönemde liderlik koltuğunu Atletico Madrid'e kaptırdı.

Ancak Atletico Madrid'in aldığı kötü sonuçlar rakiplerine fırsat tanıdı ve Atletico'nun son olarak Sevilla mağlubiyetinin ardından Real Madrid ile aradaki puan farkı 3'e düştü.

Zinedine Zidane'ın hedefi ise hem Şampiyonlar Ligi'nde ilerlemek hem de La Liga'ya yeniden dönmek.

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