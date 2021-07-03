Vedran Runje'den sürpriz imza

Beşiktaş'ın eski kalecisi kariyerini kaleci antrenörü olarak sürdürürken, eski takım arkadaşıyla yeniden buluştu.

Birçok farklı takımla adının anılmasına rağmen Porto'da kalmaya karar veren ve 2024'e dek sözleşme uzatarak, Porto tarihinin kulüpte beşinci yılına giren ilk teknik direktörü olan Sergio Conceiçao, önümüzeki sezon öncesinde teknik ekibe Türk futbolseverlerin oldukça yakından tanıdığı bir ismi dahil etti.

2006-2007 sezonunda Beşiktaş'ın kalesini koruyan Hırvat kaleci Vedran Runje, Porto'nun yeni kaleci antrenörü oldu. Son olarak Hadjuk Split ve Antwerp'te kaleci antrenörlüğü yapan 45 yaşındaki Runje'nin kısa bir süre içerisinde Portekiz ekibinin kampına dahil edileceği belirtildi. Runje ve Conceiçao bir dönem birlikte oynamıştı.

Takım arkadaşıydılar

Beşiktaş'a transfer olmadan öne 2004-2006 yılları arasında Belçika'nın Standard Liege takımında top koşturan Runje burada Conceiçao birlikte takım arkadaşıydı. Beşiktaş forması giydiği 32 lig maçının 13'ünde kalesini gole kapatan Hırvat kaleci 22 kez ülkesinin milli takımında da forma giyerek başarılı bir kariyere imza atmıştı.

Son olarak 2010-2011 sezonunda Fransa'nın Lens takımında oynayan ve sonrasında futbol kariyerini noktalayan Runje'yi teknik ekibe dahil eden Porto, Portekiz Ligi'nde geride bıraktığımız sezonu 80 puanla tamamlamış ve şampiyon Sporting Lizbon'un ardından ikinci sırayı alarak, Şampiyonlar Ligi hakkı elde etmişti.

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