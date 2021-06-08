Vedat Muriqi hakkında sürpriz iddia: Terlikle bile savunurum!

İtalya'daki ilk sezonunda hayal kırıklığı yaratan Vedat Muriqi'ye yönelik eleştirilere bir yenisi daha eklendi.

Geçtiğimiz yaz Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Lazio'ya 18 milyon euro karşılığında transfer olan Vedat Muriqi'nin Serie A'da geçirdiği ilk sezonu sonrasında Kosovalı golcüye yönelik eleştiriler sürerken, İtalyan menajer Vincenzo Morabito ilginç bir iddia ile gündeme geldi. Morabito, golcü oyuncuya ilişkin ilginç ve ağır ithamlarda bulundu.

Morabito ne söyledi?

Konuk olarak katıldığı Rai 3 televizyon kanalında Muriqi'nin çok kötü bir oyuncu olduğunu belirten Morabito, takım arkadaşlarının da bu görüşte olduğunu öne sürdü:

"Muriqi topa dokunmayı bile bilmiyor. Takım arkadaşı Stefan Radu antrenmanda onu tutması gerektiğinde terliklerini giydiğini ve ellerinin kafasının arkasına yasladığını söyledi.

"Lazio 18 milyon euro gibi büyük bir bedeli çöpe attı."

Radu yalanladı

Öte yandan Morabito'nun bu sözlerinin ardından bugün bir açıklama yapan Lazio'nun savunma oyuncusu Stefan Radu'nun söz konusu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Morabito hakkında davacı olacağının altını çizen Radu, bu türden açıklamaların kendisine zarar vereceğini söyledi.

Muriqi'nin sezonu nasıl geçti?

Lazio formasını ligde 27 maçta giyen 27 yaşındaki santrfor rakip fileleri bir kez havalandırmıştı.

Yüksek bonservis bedeline rağmen sadece yedi kez ilk 11'de yer alan Muriqi'nin sezonun sona ermesinin ardından Lazio tarafından satış listesine konulduğu ve Türkiye'den de çok sayıda transfer teklifi aldığı öne sürülmüştü.

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