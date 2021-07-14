Valentin Rosier'in Beşiktaş'a transferi imzaya kaldı

Rusya ve Galatasaray'dan da teklifler alan Fransız oyuncu Beşiktaş'ta oynamak isteyince, Sporting Lizbon geri adım attı. Rosier imzaya oldukça yakın.

Şampiyon kadrosunu mümkün olduğunca korumak isteyen Beşiktaş, daha önce anlaşmaya vardığı ve işi imzaya kalan Rachid Ghezzal'ın ardından Valentin Rosier ile de anlaşmaya vardı. İtalyan basınından Nicolo Schira'nın aktardığı bilgiye göre siyah-beyazlı takım Fransız oyuncu için Sporting Lizbon'a 4 milyon euro bonservis ödeyecek.

Valentin #Rosier is almost done to return to #Besiktas from #Sporting for €4M on a permanent deal. Ready a contract until 2025 (€1,4M/year). #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) July 13, 2021

Beşiktaş'a bu defa bonservisiyle gelcek olan 24 yaşındaki oyuncu 2025 yılına dek sözleşme imzalayacak ve yılda 1.4 milyon euro kazanacak. Öte yandan Portekiz basınından Record'da yer alan haberlere göre Sporting'e Beşiktaş'tan daha iyi bir teklif sunan Galatasaray, oyuncunun kulübüyle anlaşsa da Rosier'i ikna etmeyi başaramadı.

Rusya'dan da teklif aldı

Yeniden Beşiktaş'ta oynamak için oldukça kararlı olan Rosier, geride bıraktığımız sezonda 33 lig maçında oynarken, bu karşılaşmalarda bir gol ve altı asistle oynayarak sezonun en iyi sağ bek performanslarından birine imza atmıştı. Rosier'in Ghezzal ile yakaladığı uyum şampiyonluğun kilit unsurlarından biri olmuştu.

İlk olarak ülkesinin Dijon takımında parlayan Rosier, alt yaş kategorilerinde Fransa Milli Takımı'nın formasını giydikten sonra 2019-2020 sezonu başında 5 milyon euro karşılığında Sporting Lizbon'a transfer olmuştu. Portekiz'de bekleneni veremeyen Rosier, Türkiye'deki etkili sezonunun ardından Rusya'dan da teklif almıştı.

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