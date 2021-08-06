"Uyanmak, kaybetmek demektir" Donald Trump kadın futbolcuları hedef aldı

Vlatko Andonovski'nin öğrencileri Avustralya'yı yenerek Olimpiyatlar'da bronz madalyanın sahibi oldu ancak eski ABD başkanının diline düştüler.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, Olimpiyatlarda altın madalya kazanamayan kadın futbol takımını hedef aldı.

ABD Kadın Milli Futbol Takımı, Tokyo 2020'ye turnuvada daha önce dört kez final gören bir ülke olarak favori imajıyla katıldı.

Ancak yarı finalde Kanada'ya mağlup olan Vlatko Andonovski'nin öğrencileri, Avustralya'ya karşı aldıkları 4-3'lük galibiyetle turnuvadan bronz madalya ile ayrıldı.

Donald Trump ne söyledi?

Kadın futbol takımının turnuvada altın değil bronz madalya kazanması Donald Trump'ı rahatsız etti ve bu durumu "siyasi dikkat dağınıklığı" olarak adlandırdı.

Trump gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Radikal bir Solcu manyak grubun başkanlığındaki futbol takımımız eğer uyanmasaydı, bronz yerine altın madalya kazanırdı."

"Uyanmak, kaybetmek demektir. Uyanan her şey kötüye gider ve futbol takımımızda kesinlikle bu oldu."

"Ancak ayakta duran birkaç vatansever oyuncumuz vardı. Ne yazık ki ülkemize ve milli marşımıza saygı duymaktan daha fazlasına ihtiyaçları var."

"Uyandırıcıları, vatanseverlerle değiştirmeli ve yeniden kazanmaya bakmalılar."

Doneld Trump, Megan Rapinoe'yi hedef aldı

ABD Kadın Milli Takımı'nın yıldızı Megan Rapinoe, geçen yıl Donald Trump'ı beyaz bir milliyetçi olarak tanımlamış ve eski başkanı sert sözleriyle vurmuştu.

Rapinoe, Trump'ı "nefret yaymak ve ülkenin geri kalanını ötekileştirmek" ile suçladı ve "ABD'de daha fazla umutsuzluğa ve endişeye neden olduğunu" söyledi.

Donald Trump, Perşembe günü yaptığı açıklamada 36 yaşındaki orta saha oyuncusunu hedef alarak, "Mor saçlı kadın kötü oynadı ve Radikal Sol siyaseti, işinden daha fazla düşünüyor." dedi.

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