Bazen ‘yıldız’ oyuncu transfer edersiniz, bazen de transfer ettiğiniz futbolcu sizin elinizde bir dünya yıldızına dönüşür. İşte Frank Ribery de daha sonra yıldızlaşan oyunculardan biriydi.

Hikâyenin sonu ise pek iyi bitmedi.

Beşiktaş'ın 100. yılında şampiyon olmasının ardından Galatasaray için 2004-2005 sezonunda, 100. yıl şampiyonluğu bir zorunluluk haline gelmişti. Taraftarlar, Galatasaray yönetiminden devre arasında yıldız transferi bekliyordu fakat umduklarını bulamadılar.

Aslan, Ligue 1 ekibi Metz’den, o zamanlar henüz popüler olmayan bir kanat oyuncusunu, Ribery’i renklerine bağladı. Tabii kimse Fransız futbolcunun bir dünya yıldızı haline geleceğini kimse bilmiyordu.

Aynı kış transfer döneminde Fenerbahçe ise Nicolas Anelka’yı renklerine bağlamıştı ve sarı-lacivertliler, Ribery transferini, ‘Anelka’nın bonusu’ diyerek alaya almışlardı.

1 Ocak 2005’te Galatasaray’a gelen Ribery, sadece altı ay forma giymiş olsa da sergilediği futbol inanılmazdı ve taraftarı kendisine hayran bıraktı.

Yazın ise işler karıştı.

Maddi olarak zorlu bir dönemden geçen Galatasaray, Ribery’nin maaşını ödeyemeyince Fransız yıldız temmuz ayında Marsilya ile sözleşme imzaladı.

Galatasaray her ne kadar konuyu yargıya taşımış olsa da Spor Tahkim Mahkemesi CAS, 2007’de aldığı kararla Fransız yıldızın, parasının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray'la olan sözleşmesinin feshedilmesini onayladı.

Galatasaray o sezon hem şampiyonluktan oldu hem de ileride Bayern Münih’te uzun yıllar top koşturacak olan bir yıldızı elinden kaçırdı.

Bu arada, Ribery ‘nin, Galatasaray’dan ayrılmak için Marsilya Başkanı’ndan el altından 500 bin euro bonus aldığı ortaya çıktı. Fransız yıldız, Marsilya Başkanı Pape Diouf’tan 500 bin euro aldığını yıllar sonra şu sözlerle itiraf etti:

"Ben Franck Ribery. Marsilya Başkanı Mr Pape Diouf, beni Mayıs ve Haziran 2005'te defalarca aradı. Galatasaray'daki sözleşmemi feshedip Marsilya'yla sözleşme imzalamam için 500 bin euro bonus önerdi.

“Ona, ‘Sizinle yaptığım son telefon görüşmelerinin ışığında teklif ettiğiniz ücretle 500 bin euro bonusu ve diğer koşullarınızı kabul ederek Galatasaray ile sözleşmemi feshedip Marsilya'ya transfer olmayı kabul ediyorum’ dedim.”

Galatasaray’da 17 maça çıkan Ribery, bir gol atarken beş de asist yaptı. Attığı gol ise 2005 Türkiye Kupası Finali’nde 5-1’lik Fenerbahçe galibiyetinde geldi. O yüzden oldukça kıymetliydi.

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