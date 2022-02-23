Türkiye'nin üçüncülükle tamamladığı 2002 Dünya Kupası'nda Senegal'e attığı altın golle A Milli Futbol Takımı'nın yarı finalde Brezilya'nın rakibi olmasını sağlayan İlhan Mansız hiç şüphesiz Türk futbol tarihinin en önemli golcülerinden biri konumunda.

Gurbetçi bir ailenin Almanya'da doğan çocuğu olan İlhan Mansız, renkli özel hayatıyla dönemin popüler kültürü olan magazin programlarının vazgeçilmez ismi olurken, aynı zamanda Beşiktaşlı taraftarların da vazgeçemediği isimlerden biri konumunda.

Beşiktaş'ın 100 yıl. kadrosunda önemli bir yer tutan ve 2002-2003 sezonunu yedi golle tamamlayan bir zamanların golcü ismi, 2003-2004 sezonunda ise Japonya'nın Vissel Kobe takımına transfer olmuş ve bu transfer Mircea Lucescu üst üste üç, takımının ise üst üste ikinci şampiyonluk hayaline darbe vurmuştu.

Galatasaray'a imza atmıştı

Aslına bakılırsa İlhan'ın Beşiktaş'a gelişi, gidişinden daha sansasyonel bir durumdu. 1999-2000 ve 2000-2001 sezonlarında Samsunspor formasıyla çift haneli gol sayılarına ulaşan ve İstanbul'un büyüklerinin radarına giren İlhan'ı kadrosuna katmayı en çok isteyen takımlardan biri de Galatasaray'dı.

Galatasaray ile anlaşan ve hatta protokol imzalayan İlhan Mansız, o dönem sarı-kırmızılı takımla anlaşmaya varan bir başka gurbetçi Ümit Karan ile görüştüğünde bu transferden vazgeçme kararı almıştı.

Ümit Karan'ın kendisine oranla çok daha yüksek bir ücrete imza atmasına sinirlenen İlhan, Galatasaray'ın verdiğine yakın bir ücret önerilmesine rağmen Beşiktaş'a imza atmıştı.

Attığı imzadan dolayı bonservisi Galatasaray'a geçen oyuncu, Beşiktaş'ın İstanbul'da yaptığı kampa lisans problemi nedeniyle katılamazken, hazırlık maçlarında ise hakkındaki belirsizlikten ötürü 45'er dakika forma giyiyordu.

Bir dönem Türk futbolunda oldukça moda olan hülle yönetimiyle yurt dışında oynamayı planlayan İlhan, ligin başlamasına bir gün kala iki takımın anlaşması sonrasında Beşiktaşlı olmuştu.

Ankaragücü ile döndü

İki takım arasındaki sorun Beşiktaş'ın o dönemki menajeri Sinan Engin ile Galatasaray yöneticisi Ergün Gürsoy'un diyaloğu ile çözülürken, Beşiktaş'taki ilk sezonunda 21 gole imzasını atan İlhan Mansız, Süper Lig tarihinin kısa ama en akılda kalan performanslarından birkaçına imza atmıştı.

Japonya'dan dönüşte Ankaragücü'ne imza atan İlhan, bu takımda attığı dört golden biri İnönü'de olunca attığı gole sevinmemiş ve Beşiktaşlı taraftarlardan son bir alkış daha almıştı.

Futbolu bıraktıktan sonra çeşitli şov programlarında ve yarışmalarda boy gösteren İlhan Mansız, Süper Lig'de oynadığı sekiz sezona 66 gol sığdırmayı başarmıştı.

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