Ünlü müzik ve podcast platformu Spotify, Barcelona’ya sponsor oluyor: 60 milyon Euro

Barcelona, yeni bir sponsor bulmaya çalışıyor. Japon şirket Rakuten, Katalan kulübüyle olan sözleşmelerinin 30 Haziran'da sona eriyor. Mundo Deportivo'ya göre sponsorluk anlaşmasını yenilemek gibi bir düşünceleri bulunmuyor.

Önde gelen adaylardan biri, ortaya çıktı, Spotify. Barcelona, markalarının büyüklüğü ve ekonomik güçleri göz önüne alındığında bunun çok ilginç bir fırsat olduğuna inanıyor.

Spotify, Barcelona'nın tüm dünyada sahip olduğu çok sayıda taraftarı nedeniyle anlaşmaya sıcak bakıyor. Barcelona'nın çeşitli sosyal medya platformlarında 400 milyon takipçisi var.

Sponsorluk anlaşmasının Barcelona için yılda 30 milyon € ile 60 milyon € arasında bir gelir getirebileceği düşünülüyor. Spotify, her ay 172 milyonu ücretli abone olmak üzere 381 milyon aktif kullanıcıya sahip.

Barcelona'nın mali durumu iyiye gitmeye başladı. Bir kriz anı yaşıyorlar, ancak akıllı yönetim ve pandeminin yavaş yavaş geçmesi gerçeği sayesinde bu durumdan çıkıyorlar.

Spotify, futbola yabancı değil

Geçtiğimiz yıllarda Premier Lig ekiplerinden Arsenal'i satın almakla ilgilendiğini açıklayan platformun kurucusu Daniel Erk; Thierry Henry, Bergkamp ve Vieria gibi yıldızlardan da destek görmüştü.

2.8 milyar sterlin gibi bir değer ile Arsenal'in sahiplerinin kapısını çalan Spotify'ın bu teklifi reddedilmişti.

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