Ibrahimovic’ten Mbappe’ye kariyer tavsiyesi: “Real Madrid’e gitmelisin”

Zlatan Ibrahimovic, Kylian Mbappe'nin kendisinden kariyer tavsiyesi istediğini ve ona Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e gitmesini söylediğini açıkladı.

Mbappe yaz aylarında sözleşmesi bitiyor ve geleceği hakkında henüz kesin bir karar vermiş değil.

Ibrahimovic, L'Equipe'a verdiği demeçte, "Nereye gitmesi gerektiği konusunda size yalnızca Kylian cevap verebilir. Bu ne istediğine ve ne düşündüğüne bağlı" dedi.

"Ben, giderdim ancak PSG olsaydım, onu tutmaya çalışırdım. Kararı o verecek. PSG onu tutmak istiyor tabii, ama o kalmak istiyor mu?

"Ayrıca onu isteyen başka kulüpler olduğunu da düşünüyorum: Eğer bir menajerseniz, imkanlarınız varsa ve Mbappe'yi almak istemiyorsanız yanlış iş yapıyorsunuz. Ona söyledim. : 'Yerinde olsam Real'e giderdim'

"Farklı takımlarda, farklı ülkelerde, farklı şampiyonlarla oynama şansım oldu ve bu sayede öğrendim, büyüdüm. Tüm kariyerinizi kendi ülkenizde oynamak bence daha kolay. Oysa bavulunuzu toplayıp başka yerlere giderseniz, bu bir maceradır."

Donnarumma hakkında

Ibrahimoviç, geçen yaz Euro 2020 şampiyonluğunda İtalya'nın kalecisi Gianluigi Donnarumma'nın PSG'de yedek kulübesini ısıtmasına şaşırdığını da kaydetti.

"Çok şaşırdım. Hoca için kolay olmadığını biliyorum, Navas'ı tanımıyorum ama o da harika bir kaleci" diye ekledi.

"Benim dünyamda Donnarumma bugün bir numara. Kalecileri değiştirmek iyi bir şey mi yoksa onlardan birine yaptığınız iyilik mi daha çok bilmiyorum.

"Her halükarda, bir numaralı ve her zaman aynı olan bir kaleciye alışkınım. Donnarumma hakkında hiç şüphe yok: o dünyanın en iyisi ve bu kadar. Onunla oynadım, biliyorum."

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