12 maç sonra Southampton’a puan kaybeden Manchester City’de Laporte konuştu: “Sahanın küçüklüğü bizi zorladı”

Manchester City'nin yıldızı Aymeric Laporte, Cumartesi günü Southampton ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından ardından açıklamalarda bulundu.

Premier Lig'in lideri, 12 maçlık galibiyet serisininin sonuna geldi ve Ekim ayından bu yana ilk kez puan kaybetti.

Laporte, Kyle Walker-Peters'ın ev sahibi takımı öne geçirmesinin ardından takımına gol ile katkı vererek 1 puan kazanılmasına yardımcı oldu.

Laporte ne söyledi?

Maçtan sonra Sky Sports'a konuşan defans oyuncusu, "Bugün gerçekten iyi oynadık, belki daha fazlasını hak ettik ama birden fazla gol atamazsak işimiz zor" dedi.

Saha küçük, bu yüzden bizim için biraz daha zor, bence biraz daha fazlasını hak ettik ama odaklanmalıyız. Son birkaç haftadır yaptığımız gibi devam etmeliyiz. Şimdi bir sonrakine odaklanacağız."

Laporte'a Cumartesi günkü maçı hatırlaması için bir nedeni daha vardı.

Twitter'da yaptığı şakayla sol bacağında aldığı kesiğin fotoğrafını "Hatıra için teşekkürler" dedi.

Well thanks for the souvenir lol pic.twitter.com/okzDpDytXt — Aymeric Laporte (@Laporte) January 22, 2022

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City, Cumartesi günü puan kaybetmesine rağmen Premier Lig zirvesinde güçlü bir konumda.

Pep Guardiola'nın ekibi, iki maç daha az oynayan en yakın rakibi Liverpool'dan 12 puan önde.

Kırmızılar, Pazar günü Crystal Palace'a konuk olduklarında, zirvedeki farkı eritmek için bir şansa sahip olacaklar.

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